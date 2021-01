Ida Mathilde omfavner vintertræningen: "Jeg har intet imod kulden"

OCR (Obstacle Course Racing) er en sport, der sætter utroligt høje krav til atleternes fysik. Med løb, der spænder mellem 5 til 20 kilometers distancer, og hvor der skal forceres en lang række forskellige forhindringer, der alle sætter deltagernes styrke, udholdenhed og koncentration på prøve, er den helt rette forberedelse afgørende.

Det kræver altså en komplet fysik at kunne deltage på topniveau, og som elitesportsudøver kan Ida Mathilde ikke bare sætte træningen på hold, når træningscentrene holder lukket, eller når termometret siger 0 grader. Vintersæsonen er en essentiel del af hendes træningsprogram, hvor hun skal forberede kroppen på en lang og krævende konkurrencesæson.

I forbindelse med den aktuelle Red Bull Winter Sprinter Challenge på Strava, der netop handler om at trodse vintervejret med sin træning, har vi taget en snak med Ida Mathilde om vintertræning, hendes genoptræning efter en fodskade, og om hvordan udsigterne for en stadig usikker race-sæson ser ud i 2021. Læs med herunder og få et indblik i en elitesportsudøvers træningshverdag.

Allerførst så lad os bare få det afgjort. Vintertræning: Succes eller fail?

Jamen jeg vil da helt sikkert svare succes! Med de begrænsninger min skade nu har givet mig, formår jeg bestemt at få det bedste ud af situationen på denne årstid.

Har du et specifikt vintertræningsprogram?

Jeg kører ofte mere styrkepræget træning om vinteren, da det er min off-season, og jeg derfor heller ikke arbejder med så høj intensitet. Jeg har derimod fokus på opbygning ved at øge volumen i min kredsløbstræning/fedtforbrændingspas en smule, samt bygge lidt mere muskelmasse på, da man godt kan tabe lidt muskelmasse i løbet af en sæson med konkurrencer. Så helt generelt er mit fokus at øge min muskeludholdenhed, når vinteren er over os.

Og så bruger jeg typisk vintersæonen til at afprøve nogle alternative kredsløbstræninger såsom rulleski eller en hometrainer. Der findes i hvert fald utroligt mange sjove muligheder, når det kommer til kredsløbstræning.

Hvordan motiverer du dig selv til at komme ud og træne i de mørke og kolde måneder?

Jeg har en træner og nogle få træningsmakkere, så når det er muligt, bruger vi hinanden meget. Det er som oftest meget nemmere at komme igennem et koldt, udendørs træningspas, hvis man har en makker at læne sig op af.

Men egentlig har jeg ikke noget imod kulden. Når man bare finder sin gode kernetemperatur under en workout, kan det være helt behageligt med den friske luft. Og så længe man tænker kreativt og har opbygget en beskedent, men velfungerende hjemme-gym, kommer man langt.

Ida Mathilde løber ved Troldhøj © Esben Zøllner Olesen

Hvad betyder det for dig, som er på eliteniveau, at der lige nu er begrænsede træningsmuligheder?

Det har gjort en stor forskel, da vi jo er meget afhængige af gode træningsfasciliteter, særligt når det gælder den mere specifikke, tekniske træning. Men heldigvis kan meget af vores træning laves med begrænset udstyr, så jeg synes alligevel, at vi lykkes med at få det bedste ud af det. Men jeg må da indrømme, at jeg har været meget glad for min hometrainer og min vægtstang!

Man kan komme rigtig langt med et beskedent hjemmegym og lidt kreativitet! Ida Mathilde Steensgaard

Hvordan prøver du at gøre hjemmetræningen så effektiv som mulig?

Jeg prøver at lave et fast ugeskema, så mine sessions er planlagte i overensstemmelse med mit arbejde og mine møder. Og når skemaet siger træning, er det altafgørende, at jeg har et program klar, som jeg kan følge. Jeg sætter lidt musik på, åbner en Red Bull og får sved på panden.

Har du nogle specifikke mål for din træning i 2021?

Først og fremmest er jeg jo i en mindre skadesperiode pt., så mit primære mål er at blive skaden kvit i 2021. Og så vil jeg gerne komme både stærkere og klogere ud på den anden siden, så jeg kan forebygge risikoen for lignende skadessituationer resten af min karriere. Jeg arbejder blandt andet på følgende fysiske mål: 25 strict pull-ups, 3,5 minutters dead-hang, 20 strict Toes-2-bar, SUB18 på en 5K og SUB37 på en 10K. Og på den større bane håber jeg at kunne vinde en VM-medalje til september.

Som det ser ud nu, hvordan ser din sæson for 2021 så ud?