Ida Vibe: ”Man vokser virkelig af at rejse rundt alene og opleve ting selv”

Red Bull Dance Your Style 2023 | National finale, … Red Bull Dance Your Style er tilbage! Efter to kvalifikationer i Aalborg og Odense bliver den danske finale i afholdt i Aarhus, hvor Bispetorvet danner scenen for streetdance-konkurrencen.

"Jeg var to år, da jeg startede. Så det var ikke så meget min beslutning, det var mest min mor, der syntes, jeg havde lidt meget krudt i røven. Efter jeg begyndte, fik jeg meget hurtigt at vide, at jeg var et naturtalent, og så stoppede jeg aldrig."

"Jeg var to år, da jeg startede. Så det var ikke så meget min beslutning, det var mest min mor, der syntes, jeg havde lidt meget krudt i røven. Efter jeg begyndte, fik jeg meget hurtigt at vide, at jeg var et naturtalent, og så stoppede jeg aldrig."

"Jeg var to år, da jeg startede. Så det var ikke så meget min beslutning, det var mest min mor, der syntes, jeg havde lidt meget krudt i røven. Efter jeg begyndte, fik jeg meget hurtigt at vide, at jeg var et naturtalent, og så stoppede jeg aldrig."

"Jeg kan faktisk godt lidt huske den første time. Jeg kan huske, at jeg var rigtig bange, for jeg var lidt genert. Og samtidig husker jeg det bare som sjovt, men ellers kan jeg ikke huske noget specifikt. Det er lidt sjovt. Forældrene måtte ikke være i salen, det er noget, jeg har fået at vide af mor senere, at hun syntes, var helt forfærdeligt. Jeg tror bare, jeg var bare så fanget af dansen, så det gjorde mig ikke så meget, at hun ikke lige var der."

"Jeg kan faktisk godt lidt huske den første time. Jeg kan huske, at jeg var rigtig bange, for jeg var lidt genert. Og samtidig husker jeg det bare som sjovt, men ellers kan jeg ikke huske noget specifikt. Det er lidt sjovt. Forældrene måtte ikke være i salen, det er noget, jeg har fået at vide af mor senere, at hun syntes, var helt forfærdeligt. Jeg tror bare, jeg var bare så fanget af dansen, så det gjorde mig ikke så meget, at hun ikke lige var der."

"Jeg kan faktisk godt lidt huske den første time. Jeg kan huske, at jeg var rigtig bange, for jeg var lidt genert. Og samtidig husker jeg det bare som sjovt, men ellers kan jeg ikke huske noget specifikt. Det er lidt sjovt. Forældrene måtte ikke være i salen, det er noget, jeg har fået at vide af mor senere, at hun syntes, var helt forfærdeligt. Jeg tror bare, jeg var bare så fanget af dansen, så det gjorde mig ikke så meget, at hun ikke lige var der."

"Det tror jeg allerede gik op for mig, da jeg begyndte at danse konkurrencer på min daværende danseskole. Så begyndte jeg at tage til DM og EM og vandt nogle ting, og så tror jeg, jeg tænkte, at jeg faktisk var ret god til det. Og jeg har altid følt, det var det, jeg skulle, fordi jeg har haft så meget succes med det. Så startede jeg på CDS (Copenhagen Dance Space, red.), som jeg går på nu, hvor det handler om at gøre folk klar til den professionelle verden. Det var også der, jeg begyndte at få de helt store drømme om, hvor det kunne tage mig hen."

"Det tror jeg allerede gik op for mig, da jeg begyndte at danse konkurrencer på min daværende danseskole. Så begyndte jeg at tage til DM og EM og vandt nogle ting, og så tror jeg, jeg tænkte, at jeg faktisk var ret god til det. Og jeg har altid følt, det var det, jeg skulle, fordi jeg har haft så meget succes med det. Så startede jeg på CDS (Copenhagen Dance Space, red.), som jeg går på nu, hvor det handler om at gøre folk klar til den professionelle verden. Det var også der, jeg begyndte at få de helt store drømme om, hvor det kunne tage mig hen."

"Det tror jeg allerede gik op for mig, da jeg begyndte at danse konkurrencer på min daværende danseskole. Så begyndte jeg at tage til DM og EM og vandt nogle ting, og så tror jeg, jeg tænkte, at jeg faktisk var ret god til det. Og jeg har altid følt, det var det, jeg skulle, fordi jeg har haft så meget succes med det. Så startede jeg på CDS (Copenhagen Dance Space, red.), som jeg går på nu, hvor det handler om at gøre folk klar til den professionelle verden. Det var også der, jeg begyndte at få de helt store drømme om, hvor det kunne tage mig hen."

"Der er mange! Det er meget forskelligt og skifter lidt fra dag til dag. I store træk er det bare at kunne leve af det og arbejde for nogle af de største koreografer og artister. Nogle dage vil jeg også bare gerne være bedst til freestyle, andre dage drømmer jeg om at komme på tour med Justin Timberlake. Og så er der dage, hvor jeg godt kunne tænke mig at lave teaterproduktioner. Der er så mange veje at vælge mellem."

"Der er mange! Det er meget forskelligt og skifter lidt fra dag til dag. I store træk er det bare at kunne leve af det og arbejde for nogle af de største koreografer og artister. Nogle dage vil jeg også bare gerne være bedst til freestyle, andre dage drømmer jeg om at komme på tour med Justin Timberlake. Og så er der dage, hvor jeg godt kunne tænke mig at lave teaterproduktioner. Der er så mange veje at vælge mellem."

"Der er mange! Det er meget forskelligt og skifter lidt fra dag til dag. I store træk er det bare at kunne leve af det og arbejde for nogle af de største koreografer og artister. Nogle dage vil jeg også bare gerne være bedst til freestyle, andre dage drømmer jeg om at komme på tour med Justin Timberlake. Og så er der dage, hvor jeg godt kunne tænke mig at lave teaterproduktioner. Der er så mange veje at vælge mellem."

Efter jeg begyndte, fik jeg meget hurtigt at vide, at jeg var et naturtalent, og så stoppede jeg aldrig.

Efter jeg begyndte, fik jeg meget hurtigt at vide, at jeg var et naturtalent, og så stoppede jeg aldrig.

Efter jeg begyndte, fik jeg meget hurtigt at vide, at jeg var et naturtalent, og så stoppede jeg aldrig.