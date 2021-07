Frygtløse Donnarumma: EMs bedste spiller er en veteran som 22-årig

Frygtløs.

Det er Gianluigi Donnarummas yndlingsord, når han snakker om sin tilgang til fodbold. Fra allerførste gang han trådte ind på den græsbelagte bane som 5-årig, til han fik sin debut i Serie A som 16-årig, til at være med i sin første store turnering som en del af det italienske landshold - så har idéen om 'frygt' altid været noget, han ikke har accepteret.

Selvom han stadig kun er 22 år, så er hans ambitioner ikke til at tage fejl af: "Mit mål er at vinde så mange trofæer som muligt," siger han, og fortæller videre: "At vinde i den blå trøje med landsholdet. Og måske en dag, hvem ved... Det er en stor drøm, men måske vinder jeg Ballon D'or. Jeg vil gøre alt for det."

Det er næsten fem år siden, at han fik sin debut på landsholdet. Det skete, da han blev skiftet ind i stedet for sit idol, Gianluigi Buffon (som er 21 år ældre end Donnarumma), i en venskabskamp mod Frankrig. Han var 17 år og 189 dage gammel på det tidspunkt, hvilket gjorde ham til den yngste målmand, der nogensinde havde trukket den azurblå landsholdstrøje over hovedet. Kun to år senere, i 2018, havde han etableret sig som Italiens førstemålmand.

Den nu aldrende Gianluigi Buffon spiller stadig på højt plan og har for nyligt skrevet kontrakt med Serie B-holdet Parma - i en alder af 43 år. Og det er i den grad en bedrift, der inspirerer Donnarumma.

"Jeg håber også, at jeg stadig kan være på banen som 40-årig og hjælpe mine holdkammerater," siger Donnarumma, som også nævner den tidligere AC Milan og brasilianske landsholdsmålmand 'Dida' som sit andet store idol. "I mit værelse havde jeg Buffon og Dida. De har altid været mine yndlingsmålmænd."

'Gigio', som er et af hans øgenavne, trådte første gang ind på en fodboldbane som barn, da hans onkel Enrico, som var fodboldtræner, tog ham med en træning på akademiet for klubben ASD Napoli, der lå tæt på hans hjemby Castellammare di Stabia.

"Min passion for at være målmand startede der," siger han. "Mit første gode minde er den allerførste dag, hvor jeg spillede som målmand. Min onkel ville skyde på mål, og så ville jeg kaste mig efter boldene. Jeg var aldrig bange. Måske det var derfor, jeg valgte at være målmand".

"Jeg var ret lille, men altid passioneret. Og jeg har ikke forladt målet siden."

Han elskede endda at spille fodbold så meget, at han ville begynde at græde, hvis det regnede, og han ikke kunne spille.

"Jeg kunne slet ikke vente med at komme hjem efter skole, fordi det betød, at jeg kunne komme ud og spille. Og hvis det regnede så kraftigt, at træningen blev aflyst, ville jeg begynde at græde - jeg ville for alt i verden ud og spille, og jeg lavede altid en kæmpe scene over det derhjemme."

Efter Enricos død blev talentspejderen Ernesto Ferraro Donnarummas mentor og overbevidste ham om, at han kunne blive professionel. "Ernesto havde en sindssyg tiltro til mig," siger Donnarumma. "Han fortalte mig altid, at med passion og hårdt arbejde kunne jeg en dag spille for landsholdet og i Serie A. For mig var det egentlig bare en drøm, men jeg så, hvor overbevist han var.

Donnarumma siger, at hans far, som er tømrer, lærte ham værdier som ydmyghed og selvopofrelse. "Han lærte mig så meget og har haft stor betydning for den person, jeg er nu," siger han. Han ville nogle gange hjælpe til på farens arbejde, men indrømmer også at: "Jeg tænkte kun på fodbold, jeg overvejede aldrig tømrerfaget."

Som 10-årig var Donnarumma allerede over 1.82m høj og var allerede en imponerende spiller. I 2013 begyndte han at spille for AC Milan som 14-årig. Men det var ikke en dans på roser i starten.

"Når man vågnede de første dage og ikke var hjemme, var det rigtig hårdt. I løbet af dagen glemte man hjemveen, når man var sammen med kammeraterne. Men om morgenen var det altid hårdt. Jeg savnede virkelig at være hjemme," siger han. "Om morgenen ville jeg altid græde en smule. Det var ikke nemt at være væk fra min familie".

For at glemme hjemveen, begyndte Donnarumma at ty til gaming.

"Om aftenen ville vi mødes tre-fire kammerater og spille computerspil. Det var fedt at spille mod hinanden, og udover et par ødelagte joysticks havde vi det virkelig sjovt.

Donnarumma spillede i en aldersgruppe, der var over ham i Milan før han blev udvalgt til førsteholdet forud for 2015-16-sæsonen. Træneren Sinisa Mihajlovic ventede ikke længe med at give Donnarumma sin debut, som han fik mod Sasuolo d. 25. oktober 2015. Donnarumma var 16 år og 242 dage gammel, hvilket gjorde ham til den næstyngste målmand, der nogensinde havde spillet i Seria A.

Jeg holder hovedet koldt, det har altid været en af mine styrker Gianluigi Donnarumma

"Træneren spurgte mig, om jeg var bange for at spille. Han vidste dog, jeg ville sige nej, fordi jeg var aldrig bange. Jeg kunne faktisk slet ikke vente. Vi havde en god snak, og han fortalte mig, at han stolede på mig, og at han så, jeg var den stærkeste spiller af dem alle. Jeg blev virkelig glad, takkede ham og fortalte, at han godt kunne regne med mig," siger han.

"Efter træningen hvor jeg fik det at vide, kunne jeg ikke komme hurtigt nok ud af badet for at ringe til mine forældre. Det var en af de vildeste øjeblikke. Jeg sagde til min far: 'Far, jeg spiller i morgen, så hop på toget og kom herop'."

Milan vandt kampen 2-1, og selvom at Donnarumma ikke var glad for, at Domenico Berardi scorede imod ham på et frispark, så var beskeden fra Mihajlovic klar: Han sagde 'fortsæt med at gøre det, du gør. Jeg har fuld tiltro til dig.' De ord var vigtige for mig".

Siden den dag, har Donnarumma kun misset fem Serie A-kampe.

Ligesom alle professionelle sætter han meget høje standarder for sig selv og har svært ved at acceptere sine fejl. "Når du fejler, har du svært ved at processere det," siger han. "Du bliver ved med at tænke på det. Adrenalinen fra kampen gør det svært at sove om natten, og det er kun endnu være, hvis du også har lavet en fejl".

Han forbliver dog rolig under pres. "Jeg holder hovedet koldt, det har altid været en af mine styrker," siger han. "Jeg har spillet i Serie A i seks år. Det er derfor helt normalt, at jeg har fortjent noget respekt. Jeg sørger for, at jeg bliver set og hørt, selvom jeg er meget ung. Jeg har dog en masse erfaring allerede, som gør, at der også bliver lyttet til mig."

"Der skal lyttes til målmanden, og det er hans opgave at kommandere med forsvaret, så de kan føle sig ligeså sikre med mig, som jeg er med dem. Jeg stoler på dem, og de stoler på mig - den gensidighed er meget vigtig for holdet."

Fokus og læring er også vigtige faktorer i målmandspillet. Han siger: "At være fokuseret er også en af mine hovedstyrker. Som man siger: det næste spark er altid det vigtigste."

"Jeg har altid troet på, at man aldrig stopper med at lære. Selv efter fem, ti, tyve år. Jeg vil aldrig stoppe med at lære. Når du tager til træning, er det altid en god dag at lære noget nyt. Sådan har jeg altid tænkt, og det er nok det, der siger mest om mig."

Det lyder næsten som om, der ikke er noget, der skræmmer Donnarumma, det er dog ikke helt sandt. For sært nok for en som bruger meget af sin tid på at flyve fra kamp til kamp, så hygger Donnarumma sig overhovedet ikke på en flyvemaskine. "Jeg er faktisk en smule bange for at flyve, selvom det er ved at blive bedre".