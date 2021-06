Interview med vinderen af Red Bull Ord mod Ord: "Hårdt arbejde betaler sig"

"Hvem er det der lægger det så galt, men stadig kommer ind som det normalt - det LACE"

Selvtilliden var ikke til at tage fejl af, da LACE lagde sit vers i opvarmningsrunden til Red Bull Ord mod Ord finalen. Han rystede ikke på hånden (eller stemmen) en eneste gang i løbet af de tre udfordringer og endte i sikker stil som den sidste rapper på scenen.

I gennem de tre runder viste han sig som en overlegen tekstskriver og udstrålede samtidig et kæmpe overskud i sin levering og missede ikke et eneste ord i hele finalen.

Men hvordan er LACE blevet så god? Og hvad skal han nu, hvor titlen som vinder af Red Bull Ord mod Ord er sikret?

Få svaret i interviewet med LACE herunder.

23-årige LACE fra København © Samy Khabthani

Nu er der gået en uge siden din sejr i Red Bull Ord mod Ord. Hvordan føles det nu, hvor det hele er kommet lidt på afstand?

Der har været sindssyg stemning siden sidste fredag. Jeg er uendelig taknemmelig for både alle, der har skrevet og henvendt sig, men også alle der har været involveret i Red Bull Ord Mod Ord.

Men der er ikke sket de store ændringer. Jeg er stadig i studiet konstant og arbejder, som hvis jeg aldrig havde været med. Vi holder begge ben på jorden og knokler videre!

Hvad er det der gør, at du er så god til dette format? (at skrive et vers på 10 minutter)

Jeg tror det i bund og grund kommer ned til hårdt arbejde og dedikation. Jeg lavede stort set aldrig lektier i skolen, men lavede i stedet mine lektier inden for musikken.

Jeg tror, det har været nøglen for mig. Holde fokus, holde sig nysgerrig, og være sin egen største kritiker. LACE

Der var perioder, hvor jeg ville lave 10-20 sange om ugen flere måneder i streg uden intentioner om at udgive noget, men udelukkende for at blive bedre. Det er en lang proces at blive god til sin ting, og man vil aldrig nå til et sted, hvor man ikke kan blive bedre. Jeg tror det har været nøglen for mig. Holde fokus, holde sig nysgerrig, og være sin egen største kritiker.

LACE i studie-boot camp © Samy Khabthani

Har du altid været så hurtig til at skrive tekster?

Det har altid været noget, som folk har kommenteret på, når jeg har været i studiet i hvert fald. Jeg har altid fået at vide, jeg kunne noget med papir og blyant, og musikken har været det, jeg ville med mit liv, siden jeg var helt lille.

Jeg tror, jeg er hurtig til at komme på idéer og finde en måde at udtrykke dem på, så jeg vil tit hurtigt have idéen til et track og måden, det skal lyde på. Men det har aldrig været et fokus for mig at være hurtig. Mit fokus har altid været på at lave de bedste bars, melodier, omkvæd osv. Nogle gange har man den på 10-20 minutter, andre gange tager det længere tid.

Som alle andre musikere har jeg også off-days, hvor jeg bare ikke kan få noget skrevet ned, og dem skal der også være plads til.

LACE til Red Bull Ord mod Ord casting © Samy Khabthani

Hvordan startede du med at lave musik?

Jeg har en storebror som var rapper under navnet 7-tallet dengang, jeg var yngre, så musik og især hip-hop/rap har altid været en stor del af mit liv. Jeg tror jeg fik sat Eminem og 2pac i ørene, siden jeg var 4-5 år gammel, og har ikke givet slip siden.

Da jeg var omkring 13 år, begyndte jeg for sjov at skrive små vers over 50 Cent-sange, som jeg ville indspille på min telefon. Da min bror så hørte noget af det, syntes han, jeg havde noget at byde på, og opfordrede mig til at lave mere. Jeg skrabede nogle penge sammen til en mega dårlig USB-mikrofon, og så brugte jeg YouTube og Google til at lære om indspilning, mix, master og alt det, der skal til for at lave et track.

Det lød helt skudt dengang, men med tiden blev det bedre, og nu har jeg skrevet, indspillet, mixet og mastereret alt, hvad jeg har udgivet.

Hvilke artister lytter du selv til?

Jeg er stor fan af den lyd de nyere generationer af danske artister har fået skabt, og jeg lytter til stort set alt, hvad der kommer ud i Danmark. Men lige for tiden er jeg (ligesom mange andre) blevet bidt af UK-scenen og synes artister som Central Cee, Abra Cadabra, Fredo og mange andre er fuldstændig hjernedødt dygtige. MEN: skal jeg vælge én artist, som jeg altid har lyttet til og altid vender tilbage til, så ville det være 50 Cent. Han ville nok være min all-time favorit, hvis jeg skulle vælge.

LACE og Stenfors skriver vers på 10 minutter © Samy Khabthani

Hvad er din oplevelse af Red Bull Ord mod Ord-battle-formatet?

Jeg synes at konceptet om en bars-konkurrence, hvor du bliver sat under tidspres lød som en sindssyg idé. Jeg er konkurrencemenneske helt ind til knoglen, så jeg tænkte med det samme, jeg skulle vise, hvad jeg har.

Ud over det så er det en vild platform for upcoming artister og rappere, som har talentet, men bare skal have nogle øjne på sig. Det er for mig vigtigt, at man som rapper kan skrive nogle bars og punchlines, som får folk til at tænke eller reagere på en eller anden måde, og jeg vil støtte alt, der sætter fokus på de ting.

Hvad håber du at få ud af turen til Paris med Mike Lowrey og KEPHOI?

Det er ikke nogen hemmelighed at Mike Lowrey og KEPHOI er 2 af de producere i Danmark, jeg helst har villet arbejde sammen med.

Som KEPHOI sagde til mig efter finalen, så tror jeg, vi kommer hele følelsesregisteret i gennem på den tur, og det hele skal selvfølgelig ende med en udgivelse til folk, som jeg ved, de spændt venter på.

LACE skal til Paris, og jeg glæder mig til at arbejde, til jeg ingen stemme har tilbage og kan give folket det, de forventer fra en LACE-udgivelse.

LACE sammen med dommerne, RH, Mike Lowrey og Erika Nielsen © Samy Khabthani

Hvad håber du at opnå med musikken?

Jeg har lovet min mama at købe et hus til hende en dag. Den skal også nok komme.

I bund og grund så er mit mål at vise folk, hvad jeg kan, og vise, at hårdt arbejde betaler sig. LACE

Men i bund og grund så er mit mål at vise folk, hvad jeg kan, og vise, at hårdt arbejde betaler sig. Jeg har lavet musik siden jeg var 13 år, nu står jeg her som 23-årig og har først lige fået foden ind. Jeg ville ikke have ønsket det anderledes, for mit niveau nu er så meget højere end nogensinde før.

Jeg vil motivere de unge, der ligesom mig stod foran spejlet og rappede med et billede i hovedet af tusindvis af folk, der synger med. Sprede positivitet, støtte hinanden og sætte mit præg på den danske musikbranche.

Det er LACE-sæson nu, så lad os starte hårdt ud.