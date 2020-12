, er det vigtigeste, du skal vide, at han er en af de mest kreative skiere i verden. Ikke kun fordi hans stil er vanvittigt innovativ, men fordi han har et øje for at skabe originale og underholdende edits. Hans to tidligere mind-blowing edits,

Tjäders Unrailistic-edits har skubbet grænserne for freeskiing, og det er sikkert at sige, at den første var ren sjov og ballade, hvorimod opfølgeren var en lidt mere (læs: en HEL del mere) teknisk udfordrende. Denne gang er der på ingen måde skruet ned for den tekniske del, men Jesper Tjäder har til gengæld tilføjet en god portion underholdning til udfordringerne. Du kan se det fulde edit øverst i artiklen.

På et tidspunkt følte jeg, at jeg rent faktisk var med i et gameshow

Om du er født i 90'erne og er vokset op med at kunne se TV hele tiden, eller om du bare har browset internettet tyndt i kedsomhed, så er du med al sandsynlighed stødt på et japansk gameshow. Og helt ærligt - har vi ikke alle sammen drømt om, at være deltager i sådan et? Jesper Tjäder var ikke tilfreds med at lade det blive ved en drøm. Resultatet? Det taler for sig selv.

