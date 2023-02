Kaddi Sawaneh fyrer altid op for disse 4 rappere i sine dj-sets

Kaddi Sawaneh er vant til at smide beats efter et feststemt publikum, både når hun er dj på klubben, og når hun står bag pulten til battles som Red Bull Ord mod Ord: Broen.

Red Bull x CPH Platform: Her er værten for det helt nye freestyle-koncept

"Young Thug er inde at sidde nu, og han kommer nok ikke ud igen. Men han var nok en af de første, som ægte fik mig til at høre trap. Det er også kæmpe energi, men han er meget speciel".

Rapperen anses for at være en indflydelsesrig figur i sin generation, hvor hans musik påvirker den moderne lyd af hiphop og trapmusik. Noget, som Kaddi også fremhæver.

