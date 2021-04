Kan Simon Andreassen gentage sin World Cup-succes i Nové Mésto?

"Mine forventninger til de to første stop er helt klart høje," lyder det fra en meget veloplagt Simon Andreassen. MTB-stjernen ved, hvor meget han har trænet, og hvor hårdt han har arbejdet. Og netop de to første stop på World Touren er ekstra vigtige. Det er nemlig de to udtagelsesløb til OL.

Sådan er det hvert fjerde år, når OL er på programmet. Pga. OL kører alle ryttere alle de løb, der er, fordi alle vil stå så skarpt som muligt i forhold til OL-billetten. Der har altså ikke været nogle nemme løb i år. Og World Cuppen i Albstadt og Nové Mésto bliver samme sag.

De fleste lande har deres OL-udtagelse ved de to første World Cups, så der kommer til at blive kørt igennem. Niveauet lige nu er nærmest højere, end hvad det kommer til at blive til selve OL. Simon Andreassen

For de fleste lande gælder det, at OL-udtagelsen offentliggøres efter de to første World Cups. Indtil da ved de færreste med sikkerhed, hvor de står. Simon Andreassen forklarer alvoren i den periode:

"Månederne og ugerne op til OL-udtagelsen er de hårdeste overhovedet, fordi udtagelsen først finder sted i løbet af foråret, så ingen ved præcist, hvor de står".

Simon har gode minder fra især Nové Mésto, så han går helt sikkert med forhåbningerne om at levere et topresultat igen. I Albstadt går Simon også efter at levere et godt resultat. Efter skiftet til Cannondale, vil Simon igen bevise, at han kan være med helt i toppen.

Og det vil være helt unikt, hvis Simon kan gøre kunststykket fra World Cup-sejren i Nové Mésto sidste år efter.

Simon forklarer, at formen ikke er der 100 procent endnu, og der er stadig nogle bokse, der skal tikkes af og et par ekstra lag, der skal lægges på rundt omkring, før World Cup-sæsonstarten. Danskeren er dog meget tilfreds med at kunne køre med i toppen allerede nu, hvor han stadig har et par forbedringselementer at køre i mål.

Det giver kæmpe motivation til resten af sæsonen, som i år jo er virkelig lang. Simon Andreassen

Og Simon føler sig voldsomt priviligeret, at han kan lege med cykler hver dag og køre rundt og træne - som han selv siger:

"Jeg ville gøre det hver dag, også hvis det ikke havde været mit job. Det er selvfølgelig hårdt arbejde, men alt det, der kommer oveni, gør, at det er det hele værd."

