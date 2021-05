Interview: Kan Simon Andreassen tage endnu en World Cup-sejr i Nové Mésto?

I weekenden går det igen løs i Nové Mésto. Og efter et solidt første World Cup-løb i Albstadt, glæder Simon sig til at komme tilbage til Tjekkiet:

"Fredag var en hård dag for mig… Jeg var virkelig spændt på at komme i gang og gav den fuld gas fra starten af, men på 3. runde begyndte jeg at opleve lidt problemer med vejrtrækningen ," siger Simon Andreassen og fortsætter:

Selvom Simon endte med at tage fra Albstadt med en god fornemmelse og gode chancer for en OL-billet, var det en hård World Cup-start fra det danske talent:

