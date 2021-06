Kapsejlads 2021 - Se de bedste billeder!

En menensketom kapsejlads blev et sandt drama

En menensketom kapsejlads blev et sandt drama

En menensketom kapsejlads blev et sandt drama

De studerende var henvist til barer rundt omkring i Aarhus, hvor de sammen kunne følge det traditionsrige event fra Unisøen på et livestream.

De studerende var henvist til barer rundt omkring i Aarhus, hvor de sammen kunne følge det traditionsrige event fra Unisøen på et livestream.

De studerende var henvist til barer rundt omkring i Aarhus, hvor de sammen kunne følge det traditionsrige event fra Unisøen på et livestream.