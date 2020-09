Kitesurfingens Champions League afvikles ved Vesterhavet

Vejrudsigten lover godt for Danmarks første Big Air-event; Cold Hawaii Big Air. For første gang nogensinde samles verdenseliten inden for kitesurfing ved Vesterhavet i Thy.

Vejrudsigten lover godt for Danmarks første Big Air-event; Cold Hawaii Big Air. For første gang nogensinde samles verdenseliten inden for kitesurfing ved Vesterhavet i Thy.

Vejrudsigten lover godt for Danmarks første Big Air-event; Cold Hawaii Big Air. For første gang nogensinde samles verdenseliten inden for kitesurfing ved Vesterhavet i Thy.

Riderne til Cold Hawaii Big Air dyster om en plads ved Red Bull King of the Air-finalen 2021 i Sydafrika.

Riderne til Cold Hawaii Big Air dyster om en plads ved Red Bull King of the Air-finalen 2021 i Sydafrika.

Riderne til Cold Hawaii Big Air dyster om en plads ved Red Bull King of the Air-finalen 2021 i Sydafrika.