Om du brænder for at løbe dine såler tynde, crawle baner i svømmehallen, strække ud på yogamåtten derhjemme eller løfte vægte i centeret, så er denne udfordring for dig, der gerne vil starte 2021 på den bedst mulige måde. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores challenge gennem Stravas app.

Om du brænder for at løbe dine såler tynde, crawle baner i svømmehallen, strække ud på yogamåtten derhjemme eller løfte vægte i centeret, så er denne udfordring for dig, der gerne vil starte 2021 på den bedst mulige måde. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores challenge gennem Stravas app.

Om du brænder for at løbe dine såler tynde, crawle baner i svømmehallen, strække ud på yogamåtten derhjemme eller løfte vægte i centeret, så er denne udfordring for dig, der gerne vil starte 2021 på den bedst mulige måde. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores challenge gennem Stravas app.

Så længe du registrerer mindst 2x30 minutters aktivitet om ugen gennem hele januar, gennemfører du vores Red Bull Winter Sprinter-challenge. Alle, der gennemfører, får et Red Bull Winter Sprinter-badge til deres trofæskab i Strava-appen samt muligheden for at være med i lodtrækningen om en Red Bull-sampling pack.

Så længe du registrerer mindst 2x30 minutters aktivitet om ugen gennem hele januar, gennemfører du vores Red Bull Winter Sprinter-challenge. Alle, der gennemfører, får et Red Bull Winter Sprinter-badge til deres trofæskab i Strava-appen samt muligheden for at være med i lodtrækningen om en Red Bull-sampling pack.

Så længe du registrerer mindst 2x30 minutters aktivitet om ugen gennem hele januar, gennemfører du vores Red Bull Winter Sprinter-challenge. Alle, der gennemfører, får et Red Bull Winter Sprinter-badge til deres trofæskab i Strava-appen samt muligheden for at være med i lodtrækningen om en Red Bull-sampling pack.

Hvad er Strava?