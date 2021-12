Om lidt går det gamle år på hæld, og hvad er bedre end at starte 2022 med et sæt af helt friske mål? Men lad os være ærlige… Nytårsforsæt er nemmere at udtænke end at efterleve.

Især hvis du står alene med dit mål om at komme mere i fitness, ud at løbe eller måske en tur i svømmehallen.

Derfor har Red Bull i samarbejde med Strava skabt et digitalt fællesskab, hvor du kan få råd fra atleter og professionelle, så du kan komme godt i gang med 2022.

Tips, tricks og et fedt fællesskab

Som en del af Red Bull Nytårsforsættet får du tips, tricks og et fællesskab, der hjælper dig med at bryde de dårlige vaner en gang for alle.

Om du brænder for at løbe dine såler tynde, crawle baner i svømmehallen, strække ud på yogamåtten derhjemme eller løfte vægte i centeret - denne udfordring for dig, der gerne vil starte 2022 på den bedst mulige måde. Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig vores challenge gennem Stravas app. Søg efter Red Bull Danmark.

Masser af motivation og præmier hver uge

Så længe du registrerer mindst 3x15 minutters aktivitet om ugen gennem hele januar, gennemfører du vores Red Bull Nytårsforsættet-challenge.

Alle, der gennemfører, får et Red Bull Nytårsforsættet-badge til deres trofæskab i Strava-appen samt muligheden for at være med i lodtrækningen om træningsudstyr fra Red Bull. I den sidste uge har du mulighed for at vinde et Apple Watch.

Daniel Bækkegaard © Esben Zøllner Olesen

Hvad er Strava?

For at være en del af udfordringen, skal du benytte træningsappen Strava. Strava er en af verdens mest populære online træningsplatforme, som blev lanceret tilbage i 2009. Det er et socialt medie for aktive personer, som kan tracke deres træning via GPS-data.

Appen er gratis at downloade, og med den får du også en hav af funktioner, som kan hjælpe dig med at holde styr på din daglige træning. Du kan tilmelde dig online-klubber og få adgang til en masse træningsartikler, som kan give dig inspiration til din egen træning.

Strava © Guilherme Leporace

Tips og tricks til din træning

Gennem hele januar kan du på redbull.dk få tips og tricks til at forbedre og optimere din daglige træning. Du kan også få inspiration til, hvordan du kan få træningen til at passe sammen med en travl hverdag og mentale hacks til at undgå at blive suget ned i sofaen, når du kommer hjem fra arbejde.