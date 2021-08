DKs største EDM-festival: Aairport vender tilbage under åben himmel

for første gang slog dørene op i Gigantium i Aalborg i 2020, kulminerede festen i et brag af en weekend, med pyroteknik, tusindvis af dansende publikummer samt de største danske og udenlandske EDM og hardstyle navne.

Da Aairport Festival for første gang slog dørene op i Gigantium i Aalborg i 2020, kulminerede festen i et brag af en weekend, med pyroteknik, tusindvis af dansende publikummer samt de største danske og udenlandske EDM og hardstyle navne.

Da Aairport Festival for første gang slog dørene op i Gigantium i Aalborg i 2020, kulminerede festen i et brag af en weekend, med pyroteknik, tusindvis af dansende publikummer samt de største danske og udenlandske EDM og hardstyle navne.

Ingen fest uden et lineup, og herunder kan du se de artister, som du kan glæde dig til at opleve til

Ingen fest uden et lineup, og herunder kan du se de artister, som du kan glæde dig til at opleve til Aairport Outdoor.

Ingen fest uden et lineup, og herunder kan du se de artister, som du kan glæde dig til at opleve til Aairport Outdoor.

, som er et hollandsk pladeselskab, der blev grundlagt af Hardwell i 2010. Fokus denne dag er på mangfoldigheden inden for de forskellige genrer af EDM.

Fredag bliver programmet overtaget af Revealed Recordings , som er et hollandsk pladeselskab, der blev grundlagt af Hardwell i 2010. Fokus denne dag er på mangfoldigheden inden for de forskellige genrer af EDM.

Fredag bliver programmet overtaget af Revealed Recordings , som er et hollandsk pladeselskab, der blev grundlagt af Hardwell i 2010. Fokus denne dag er på mangfoldigheden inden for de forskellige genrer af EDM.

LØRDAG: Q-DANCE PRESENTS: GET WACK!

LØRDAG: Q-DANCE PRESENTS: GET WACK!

LØRDAG: Q-DANCE PRESENTS: GET WACK!