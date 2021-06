LACE tog sejren i Red Bull Ord mod Ord

"LACE du er psykopat".

Ordene kom fra en imponeret RH, der flere gang i løbet af aftenen havde svært ved at sætte ord på det niveau, som LACE lagde for dagen i finalen til Red Bull Ord mod Ord.

De tre dommere til Red Bull Ord mod Ord © Samy Khabthani

Fra allerførste runde skilte han sig ud med sin stålsikre og fejlfrie levering, som på ingen måde afslørede at han kun havde haft 10 minutter til både at skrive og øve sig på sine vers.

Det bedste fra DKs upcoming rap-scene

Det var dog ikke en nem aften for de tre dommere, da alle otte finalister kom med deres egen stil og udtryk, hvilket blev understreget i opvarmningsrunden. Her skulle hver artist lægge et vers på et beat som de havde lavet sammen med Mike Lowrey og KEPHOI, ugen forinden i boot campen op til finalen.

NIC på scenen under opvarmningsrunden © Samy Khabthani

Allerede i første runde, skulle feltet af de otte deltagere dog halveres, sådan at kun fire gik videre til anden runde. Dette foregik gennem fire battles hvor deltagerne skulle op imod hinanden én mod én.

Efter at aftenens værter, Ghetto Factor, havde foretaget lodtrækningen om hvem der skulle møde hvem, kunne de præsentere deltagerne for aftenens første udfordring: Skriv et vers på kun 10 minutter, om emnet: 'Hvis jeg havde 100 millioner'.

Uret blev sat til 10 minutter, og så var finalen ellers for alvor skudt igang.

Tracky fra Odense på scenen til Red Bull Ord mod Ord © Samy Khabthani

Efter fire brandvarme battles skulle dommerne tage deres beslutning om, hvem der gik videre til næste runde, og hvem der blev sendt hjem. Efter dommernes votering stod der fire artister tilbage på scenen: Sk1nny, YM, Stenfors og LACE.

I runde to, viste det sig dog hurtigt, at blive markant sværere for dommerne. Temaet for denne runde var Emojis, og her havde deltagerne fået tre emojis, som de skulle skrive et vers over: 🃏💸 ⏰

Sk1nny, YM, Stenfors og LACE i gang med runde to © Samy Khabthani

Dommerne havde det ikke nemt, og i sær i battlen mellem LACE og Stenfors trak beslutningen ud.

Der er en artist der har opfyldt alle kriterier, fra det første ord der kom ud af munden. RH

"Det var virkelig sindssygt af jer begge to", startede Mike Lowrey ud med at sige, og resten af dommerpanelt var enige. Det var tæt men til sidst måtte de tage en beslutning, og så blev det klart hvem der skulle mødes i finalen: LACE og Sk1nny.

Magtdemonstration fra Mowgli

Mowgli på scenen til Red Bull Ord mod Ord © Samy Khabthani

Før finalen skulle finde sted, fik studiet dog besøg af en af de mest hypede rappere på scenen lige nu.

Mowgli, der deltog i Red Bull Mit Kvarter sidste år, kom nemlig på scenen for at optræde med sin nye single 'Topkarakter'. Han satte i den forbindelse en tyk streg under sin status som en af DKs bedste bars-rappere lige nu, med en energifyldt performance i verdensklasse.

Den endelige afgørelse

I tredje runde blev udfordringen for de to finalister, at skrive et vers til en kendt sang på kun 10 minutter. Med de to artister på scenen kunne DJ Adam Naima afsløre, at det var RHs kæmpehit 'Klovne', som deltagerne skulle skrive et feature-vers til.

Sk1nny under den sidste runde til finalen © Samy Khabthani

Både LACE og Sk1nny leverede et solidt vers i finalerunden, og nu skulle dommerne tage den endelige beslutning: Hvem skulle løbe med den endelige sejr i Red Bull Ord mod Ord? Erika Nielsen og Mike Lowrey valgte at pege på hver deres artist.

Det var derfor alene op til RH at tage den svære beslutning om. "Der er en artist der har opfyldt alle kriterier, fra det første ord der kom ud af munden", startede han med at sige, uden at afsløre hvilken en af finalisterne han talte om.

Men det skulle hurtigt blive klart, da han derefter rejste sig op, og placerede vinderkæden rundt om halsen på LACE.

LACE bliver kåret som vinderen af Red Bull Ord mod Ord © Samy Khabthani

Med pyroteknik i baggrunden, og alle finalisterne på scenen, blev LACE kronet som vinderen af Red Bull Ord mod Ord. "Det har været den sygeste oplevelse nogensinde", sagde LACE kort efter da Ghetto Factor bad ham sætte nogle ord på oplevelsen.

Nu venter der sig en uge i Frankrig, hvor han sammen med producerne Mike Lowrey og KEPHOI, skal ned og indspille musik i Red Bull studiet i Paris, samt lave en collab med den svenske vinder af Red Bull Ord mod Ord.

