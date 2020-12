6 tips til at løbe i vintermørket

Det er koldt udenfor, og det er meget mere tiltrækkende at kaste sig på sofaen efter en lang dag. Men før du gør det, så giver vi dig lige en solid plan til, hvordan du kan tage en sjov og sikker aftenløbetur.

Adam Hickey er elite-maratonløber med en hektisk hverdag, der betyder, at han ofte er tvunget til at træne i mørke. Han vil her give dig 7 tips til, hvordan man gør løbeturen i de sene timer til en leg.

Hans første råd er simpelthen bare at komme ud og få prøvet det af. "Jeg føler mig hurtigere om aftenen, og det er nemmere at være koncentreret, da der er færre ting, der kan distrahere mig. Derfor kan du meget bedre fokusere på din træning, din løbestil og din rytme. Jeg har lagt mærke til, at jeg ikke tjekker mit løbeur nær så meget om aftenen, så jeg løber simpelthen bare efter min mavefornemmelse. Derudover så sover jeg også bare meget bedre efterfølgende."

Herunder finder du Adams 6 tips til at få det meste ud af aftenturen.

1. Kend dine ruter

"Jeg kan godt lide at have løbet - eller i det mindste at have studeret min rute - før jeg binder løbeskoene, så jeg kender rutens udfordringer og eventuelle farezoner," siger Adam og tilføjer "hvis du har tænkt dig at løbe off-road om aftenen, så er det helt sikkert værd at investere i en god pandelampe, da den sidste ting, du ønsker, er at blive skadet ved at falde over trærødder eller lignende.

2. Fortæl nogen, hvor du planlægger at løbe henne

Det handler om at være sikker, og biler er nogle gange ikke den eneste bekymring, du har, når du løber ud i de sene nattetimer. "Ideelt vil jeg foreslå, at du løber sammen med en ven, når det er muligt. Men hvis du løber alene, så skal du helst tage en telefon med dig. Jeg har en gammel billig telefon med mig, så hvis jeg taber den, er det ikke verdens ende."

3. Lad være med at spise for meget, inden du løber

"Det er bedst ikke at spise for meget inden hvilken som helst form for løb, hvad enten det er om morgenen, ved frokosttid eller om aftenen. Men samtidig har du brug for nok brændstof i tanken til at komme igennem det - specielt hvis du løber om aftenen. Hvis jeg planlægger et aftenløb, så spiser jeg næsten altid noget kylling, pasta og frugt til frokost, så jeg er tanket op og klar til senere. Hvis jeg har brug for en hurtig snack inden mit løb, så spiser jeg måske en energibar, men jeg forsøger så vidt muligt ikke at indtage andet end vand en time inden mit løb."

4. Vær sikker på at blive set

Du får brug for løbetøj, som er varmt, men også er reflekterende og lyser op. "Sigtbarheden er enormt vigtig, så tag en refleksvest på, eller i det mindste tøj, som har reflekterende strips på som lyser op, når billygterne rammer dem." siger Adam. Heldigvis er det rimelig let at opgradere på denne front, da de fleste løbebrands har vinterløbetøj, som har reflekterende elementer.

5. Variér dine ture

Det bedste ved at løbe om aftenen er, at det gør dig fleksibel i din træning og giver dig god mulighed for at tilrettelægge din træning i løbet af ugen. "Nogle af mine løb kan være specifikke sessioner såsom kilometerrepetition eller længere 10- til 15-kilometersture. Det afhænger af, hvordan resten af min uge ser ud rent arbejdsmæssigt, eller om jeg skal deltage i en konkurrence i den nærmeste fremtid. Som far, brandmand, atlet og træner, er jeg nødt til at være rimelig fleksibel med min træning, og i den forbindelse passer aftentræning rigtig godt ind i skemaet."

6. Lad være med at sætte dig ned