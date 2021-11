Major-opdatering: Heroic klar til playoffs!

Heroic har haft et sindssygt år. Online-sejrene er kommet på stribe - og mandag viste de igen deres klasse. Denne gang på LAN. I en tæt kamp mod Copenhagen Flames lykkedes det Heroic få revanche over de danske rivaler og tage en 2-1 sejr, der betyder, at de er klar til at spille foran 17.000 fans i Avicii Arena i Stockholm.

"Jeg er overvældet. Vi har været gennem meget som hold - og Challenger Stagen var en vild oplevelse. Vi havde allerede tabt en kamp til Copenhagen Flames her, så at vinde i dag var en drøm, der gik i opfyldelse," sagde refrezh efter kampen til HLTV.

Heroic startede PGL Major Stockholm perfekt i Challenger Stagen, hvor de vandt de første to kampe. Siden tabte de begge deres Bo3-opgør. Dermed var kravet simpelt - slå Movistar Riders, eller rejs hjem til Danmark.

Heroic viste heldigvis klassen, slog Movistar Riders overlegent og sikrede sig pladsen i Legends Stage. Alligevel med en del kritik fra desken, der mente, at Heroic ikke kunne juble over at kvalificere sig til Legends Stage på et så vaklende grundlag.

Siden har Heroic ikke kigget sig tilbage. De tabte godt nok Første kamp i Legends Stage til Major-favoritterne NaVi - men siden har de både slået Vitality, Astralis og altså nu Copenhagen Flames. Dermed er de klar til Playoffs som det tredjebedste hold i kvalifikationen.

"Jeg er tabt for ord. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har altid følt, vi har været det bedste hold i Danmark - selvom resultaterne ikke altid har vist det. Nu får vi resultaterne, der beviser, at vi er det bedste hold i Danmark, og vi sigter selvfølgelig efter at blive det bedste hold i verden," sagde refrezh.

Copenhagen Flames' sidste skud

Tirsdag skal Copenhagen Flames forsøge at holde Major-drømmen i live. Efter nederlaget til Heroic er Flames 2-2 i Legends Stage, og der skal en sejr til i tirsdagens opgør mod NIP, hvis der skal bookes en plads i Avicii Arena - og ikke med SAS hjem til København.

Det er bestemt ikke en umulig opgave for Flames, der ved deres første major har vist, at de er kommet for at blive på den største scene. I mandagens kamp mod Heroic var det kun marginaler, der gjorde, at de ikke tog sejren.

Gårsdagens kamp mod Heroic bød også på dagens ubetingede highlight ved hele PGL Majoren, da nicoodoz lavede et fuldstændigt vanvittigt ace.

Som bevis på de gode resultater i Stockholm rykkede Copenhagen Flames mandag op på en 10. plads på HLTVs ranks - organisationens bedste placering nogensinde.

Et fladt forsvar

Astralis' sæson har langt fra været en dans på roser. Siden Device smuttede til NIP, Xyp9x tog en pause og gla1ve fik sin første søn, har holdet kæmpet med at finde rytmen.

Bubzkji havde op til Majoren leveret på et højt niveau - men måtte se sig udskiftet med gla1ve, der var tilbage på serveren. Det skifte havde langt fra den effekt, organisationen havde håbet på. Titelforsvaret i Stockholm punkterede endegyldigt, da de tabte en tæt kamp til Vitality.

Om det tidlige exit i Stockholm varsler en æra, der er slut - eller en ny begyndelse for Astralis må tiden vise.