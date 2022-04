Turguide: Tjek alle destinationerne ved 2022 Mercedes-Benz UCI World Cup

For dig, der med koldsved har sultet efter din normale ration af nervepirrende underholdning i form af downhill- og cross-country-disciplinerne, er der ikke længere grund til bekymring. Mountainbikesæsonen er atter i gang, og der er kun grund til at være begejstret. I år er Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup -sæsonen nemlig for første gang siden 2019 tilbage med fuld løbskalender. Her får du en præsentation af de 11 lokationer og events:

01 26–27 marts: (DH) Lourdes, Frankrig

Lourdes har æren af at være første stop af 2022 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup. Det franske løb er tilbage på World Cup-kalenderen for første gang siden 2017, hvor det seneste af deres tre tidligere events blev afholdt. Lourdes er mere kendt for at være en romersk-katolsk pilgrimsrute, og kørerne og deres teams kan også med fordel bede til de højere magter efter godt vejr, da det ikke altid er en selvfølge i den franske Midi-Pyrénéesregion i foråret.

02 8–10 april: (XCO/XCC) Petrópolis, Brasilien

Cross-country (XCO) afdelingen bliver skudt i gang i eksotiske omgivelser i Brasilien, hvor dette års Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cups eneste nye event bliver afholdt. Petrópolis, der er en by nord for hovedstaden, Rio de Janeiro, er den oprindelige hjemmebane for cross-country mountainbiking i Brasilien. Her har også de nationale brasilianske mesterskaber været afholdt. Desuden er Petrópolis fødestedet for en af de førende XCO-stjerner, Henrique Avancini , og når han ikke konkurrerer ude i verden, så er det her, han træner. Da det er sæsonens første XCO-event, så er det også først her, du kan se danskere i aktion. Du kan bl.a. andet glæde dig til at se Simon Andreassen , Sebastian Fini og Malene Degn.

Petropolis i Brasilien er en ny lokation for XC-eliten © Fabio Piva/Pivaphoto.com

03 6-8 maj: (XCO/XCC) Albstadt, Tyskland

XCO-scenen rykker fra Sydamerika til Europa med tyske Albstadt som første europæiske stop ved dette års World Cup. Albstadt er efterhånden et veletableret event, da det er niende gang, byen danner ramme om verdens fineste mountainbikeserie. Ruten indeholder blandt andet to fysisk krævende stigninger samt masser af tekniske sektioner.

04 15–17 maj: (XCO/XCC) Nové Mesto, Tjekkiet

Nové Mesto er et af de bedste steder i verden at køre XCO. Ruten, der ligger i Tjekkiet mellem Prag og Brno, indeholder korte men brutale stigninger og teknisk svære nedkørsler, hvilket gør det til en lækkerbidsken for de absolut bedste kørere. Derudover er den lange, lige afslutningsstrejkning mere eller mindre skræddersyet til at skabe drama, når atleterne giver deres absolut sidste krudt i både short track-(XCC) og XCO-løbene. Nové Mesto er også stedet, hvor Simon Andreassen vandt sit første World Cup-løb. Skønt sted!

05 21-22 maj: (DH) Fort William, Skotland

Downhill-kørerne vender tilbage efter næsten to måneders pause i, hvad der anses for at være sportens hjemsted i Storbritannien. Det er flere år siden, der sidst var UCI-løb i Fort William i Skotland, så forvent en masse af opsparet energi fra de britiske fans, der har sultet efter at se deres helte i aktion. For atleterne handler det om at genlære den ikoniske rute i det skotske højland, der i øvrigt er sæsonens længste. Traditionen tro er Fort William bare et af de events, der nægter at levere kedelig downhill-løb.

Fort Williams famøse stenende rute © Sven Martin/Red Bull Content Pool

06 10-12 juni: (DH/XCO/XCC) Leogang, Østrig

Leogang i Østrig bliver stedet at være, hvis man vil opleve historiens første brag af et tredobbelt event med egne øjne. For med tilføjelsen af det nye XCC-mesterskab kommer Leogang til at danne ramme om det første event med kamp om både cross-country-, downhill- og short track-mesterskabet. Leogang har i løbet af de sidste 10 år etableret sig som et fast stop på World Cup-kalenderen, men dog primært som et downhill-event. Derfor bliver det også et endnu vildere step-up for dem i år, da det samtidig kun er anden gang, de hoster cross-country. XCO-ruten blev etableret frem mod 2020 World Championship, og rytterne skal derfor stadig lære den rigtigt at kende.

07 8-10 juli: (DH/XCO/XCC) Lenzerheide, Schweiz

Det Schweiziske event, der først blev introduceret i 2015, er for dem, der godt kan lide ræs i højderne. Det er formentlig også det mest maleriske event i World Cuppen, med en parklignenden rute på toppen af bjerget. I bunden af downhill-ruten finder man den idyllisk sø, Igl Lai. Her bliver kørere såvel som fans ofte fristet af en dukkert, når solen står højest på himlen på sæsonens varmeste dage, hvilket ofte er tilfælde, da World Cuppen besøger Lenzerheide midt på sommeren.

Cross-country er stort i Schweiz, og der er fyldt på tilskuerpladserne © Bartek Woliński

08 15–17 juli: (DH/XCO/XCC) Vallnord, Andorra

Vallnord er formentlig en af de stejleste, “grimmeste,” og mest ekstreme downhill-tests af både cykel og rytter, mens det for XCO-rytterne er god måde at få testet lungernes forfatning på i de tynde luftlag. Vallnord i Andorra leverer altid uforudsigelige XCO-løb, og med en omvendt downhill-rute bliver det formentlig også alt andet end kedeligt for DH-ryttere og fans her.

09 29-31 juli: (DH/XCO/XCC) Snowshoe, USA

2022 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup rykker over atlanterhavet til USA og det første af to tripple-evnts på det Nordamerikanske kontinent. Snowshoe bliver igen stedet for den amerikanske afdeling, men for første gang bliver det ikke det sidste stop på World Cup-kalenderen, som det ellers tidligere har været. Både XCO- og DH-løbene plejer at trække store folkemængder til sig, og der bliver altid leveret tonsvis af underholdning. Med 1.478 meter over havoverfladen er Snowshoe et af de højest placerede events i World Cuppen.

10 5-7 august: (DH/XCO/XCC) Mont-Sainte-Anne, Canada

Det ville ikke være en rigtig Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup sæson uden et besøg hos alle mountainbike-events moder - Mont-Sainte-Anne. Det canadiske venue har formået at holde sig relevant alle årene siden den allerførste World Cup tilbage i 1991, og har dermed bygget bro mellem den spæde professionelle mountainbiking og den moderne æra med de ultrahurtige “maskiner,” vi ser i dag. World Cuppen har ikke været her siden 2018, og ikke ret meget har ændret sig siden, og det er præcis sådan, downhill- og cross country-eliten kan lide det.

Mont-Sainte-Anne: Et af de største monomenter inden for mountainbiking © Bartek Woliński

11 2-4 september: (DH/XCO/XCC) Val di Sole, Italien

World Cuppen vender tilbage til Europa til sæsonfinalen 2022. ‘The Black Snake,’ som den notorisk stejle downhill-ruten i Val di Sole bliver kaldt, har et bid, der i tidens løb har ramt mange ryttere i deres forgæves forsøg på at tæmme den… Og XCO-ruten er præcis lige så utilgivelig. Forvent mindeværdige scener og højspændt intensitet, når World Cup-titlerne skal uddeles i Val di Sole.

