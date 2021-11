Selv før Max Verstappen blev en reel kandidat til Formel 1 verdensmesterskabet, havde han en forkærlighed for det mexicanske grand prix .

Tilbage i 2017 greb hollænderen sejren på Autódromo Hermanos Rodriguez-banen, i hvad der var hans tredje vindende løb i karrieren, og han tilføjede endnu et til hans femte F1-sejr to år senere.

Men her i 2021 er den Verstappen der vandt søndagens løb er en helt anden kører. Red Bull Racing Honda-stjernen tog sin 9. sejr i hvad der ser ud til at blive en definerende sæson for hans karriere, og en totalt set 19. sejr der udvider hans føring med 19 point ned til Lewis Hamilton.

Mexico var ikke en del af 2020-kalenderen, men heldigvis for Verstappen kune han tage 1. pladsen her i 2021, og samtidig skabe et anseeligt forspring med kun fire løb tilbage af denne F1-sæson.

Der var masser at heppe på for de mange fremmødte Sergio Pérez fans; et publikum på mere end 372,000 gjorde det til et tætpakket løb på tværs af eventets tre dage, og de tog ind til Mexico City om aftenen i et sandt festhumør, da deres nationalhelt sikrede sig en tredjeplads og blev dermed den første mexicanske Formel 1 kører der har stået på podiet i hjemlandet.

Verstappen og Pérez havde masser at fejre efter endnu en dobbelt podieplads © Getty Images/Red Bull Content Pool

Det mexicanske grand pix var ikke et udpræget nervepirrende løb - Verstappen havde nemlig en komfortabel føring på 65 ud af de 71 runder, og overgav kun den forreste plads i feltet til holdkammeraten Pérez I seks runder for at lave sit eneste pit stop på lab 34.

Sådan her så en dominerende eftermiddag ud for Verstappen i Mexico City.

Første runde blev afgørende for Max

At Verstappen vandt igen i Mexico var ikke svært at forestille sig, hans tidligere form på Autódromo Hermanos Rodriguez taget i betragtning.

Verstappen så også ud til at blive en stensikker favorit under kvalificeringen, efter at have demonstreret sin hastighed til træning. Om lørdagen blev Verstappen dog nummer tre efter Mercedes sikrede sig første- og andenpladsen, hvor både hollænderen og Pérez fik ødelagt deres sidste runde, efter Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) løb af banen foran Pérez og efterlod de andre kørere en støvsky på et uheldigt tidspunkt.

Da Autódromo Hermanos Rodriguez-banen har den længste distance fra start til det første sving, ud af alle løb denne sæson (1063 meter), var action på banen nærmest en garanti, og Verstappen befandt sig midt i det hele da han bremsede sent på ydersiden af det første sving, kom ind i sving 2 som førende, for derefter at køre op på førstepladsen.

Verstappen vandt det første sving © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pole-sitter Valtteri Bottas (Mercedes) blev ramt af McLarens Daniel Ricciardo, hvilket fik Finnen til at spinne 180 grader, og Verstappen behøvede ikke en skriftlig invitation for at tage den chance.

Så snart Verstappen kom i front så det ud til at være marginaler der skulle afgøre hvordan resten af bilerne skulle fordele sig - og ved det ternede flag havde han mere end 16 sekunder over sine konkurrenter.

"Det handlede om at prøve at bremse så sent som muligt," sagde Vertappen om sit møde med det første sving.

"Jeg blev på banen og gik fra tredje til førstepladsen, og det var kort sagt hvad der afgjorde mit løb. Jeg kunne fokusere på mig selv, og vi havde en fantastisk fart i bilen. Det var ret ligetil, hvilket var rart."

Verstappen øgede dermed sin føring til verdensmesterskabet for tredje løb i træk, hvilket efterlod Red Bull Racing Honda team-chefen, Christian Horner, en del mere positiv end han havde været blot 24 timer tidligere.

"Vi er bare så begejstrede for det" sagde Horner strålende.

"Der er stadigvæk lang vej, men det er en vigtig sejr. Starten var afgørende, og Max ... han tog chancen, han fik pladsen og gik efter den. Det ver det afgørende øjeblik."

"Vi var ret skuffede i går, men med fordelen fra 'the tow' (den fremdrift en bil får, ved at ligge lige bagved en anden bil) havde vi overbevist os selv om, at det var det bedste sted at være."

"I dag har været en gigantisk dag. I går var lidt af en overraskelse og det føltes som om vi underpræsterede, men ironisk nok blev det til vores fordel."

Checo's løb går over i historien

Det var tæt på at være en perfekt eftermiddag for Red Bull under Mexico City's blå himmel, hvor Pérez missede chancen for at sikre den første 1-2 til teamet i 2021, efter at have jagtet Hamilton sent i løbet med friske dæk. Men mexicaneren spillede sin rolle med at hjælpe teamet tilbage på nærmest lige fod med Mercedes, og hans tredje podiumplads i træk viste at han for alvor er ved at finde rytmen i hans første år med Verstappen som holdkammerat.

Pérez sluttede kun lidt over ét sekund efter Hamilton, men var ekstatisk efter en eftermiddag der går over i historien, hvor han blev den første mexicaner til at føre og stå på podiet til sit hjemlands Grand Prix.

Pérez kastede alt efter Hamilton i de afsluttende runder © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Det er en utrolig dag," sagde en næsten målløs Pérez efter løbet.

"Jeg ville selvfølgelig gerne have gjort mere, jeg ville gerne have skaffet en 1-2 til teamet, men jeg havde ikke en eneste chance for at komme igennem. Jeg gav alligevel alt jeg havde til disse folk (publikum). Jeg kunne faktisk høre dem ... Det var ret hyggeligt."

"Jeg gav dem mit bedste - hvis jeg havde haft den mindste chance havde jeg taget den. Jeg tror at vi var var den hurtigste bil i dag, så vi skal bare holde vores hoveder kolde og fortsætte med at presse på."

"Checo kørte et stort løb i dag," udtalte team-chefen Horner.

"Han har fundet sin form i de sidste tre eller fire løb, og det giver os bare så mange muligheder. Han er fuldstændig med på det, og stiller også spørgsmål til bilen, og det er nok den bedste holdånd vi nogensinde har haft i dette team."

Gasly tager fjerdepladsen, Tsunoda bliver presset ud

Et godt stykke bag podiets trio var AlphaTauri's Pierre Gasly , som fik en fjerdeplads efter et fejlfrit løb.

Franskmanden sikrede sig en femteplads under kvalifikationen, og holdte hovedet koldt i runde 1 og blev færdig 63 sekunder efter Verstappen og fik dermed 12 værdifulde point.

Gasly leverede et sikkert løb til en stærk fjerdeplads © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Starten var ret hektisk, og vi skulle igennem græsset for at undgå Sergio og et styrt, men derefter var løbet fantastisk ," udtalte han.

"Hele løbet var ret ensomt men jeg trak væk fra Ferrari - det var godt at køre bilen og at blive P4 er jeg ekstremt glad for."

Hvis Gasly's løb blev afgjort ved første sving, blev holdkammeraten Tsunoda's ødelagt samme sted. Fra en niendeplads blev han offeret i en række af biler der forsøgte at undgå Botta's Mercedes der var stoppet på midten af banen, og blev ramt af Esteban Ocon, hvilket fik hans eftermiddag i det mexicanske til at smuldre i løbet af et par sekunder.

Point afvist og point tjent

Bottas kom ind på en 15. plads efter at have sikret sig pole position om lørdagen, og fortsatte dermed en underlig tradition i Mexico hvor de sidste fire pole-sitters til løbet ikke når til podiet. Med sig tog Finnen dog titlen for den hurtigste runde på løbets sidste runde, og efter at have været pittet for at få nye dæk for prøve at stjæle point fra Verstappen, var det en lille trøst på en eftermiddag der ellers havde set lovende ud.

Nyt navn, gammel favorit

Med fuld pedal mod sæsonens sidste fire løb, vender F1 tilbage til Autódromo José Carlos Pace for at afvikle São Paulo Grand Prixet (14. november), som har skiftet navn fra det Brasilianske Grand Prix som en del af en ny 5-årig kontrakt med Formel 1.

Verstappen vandt det seneste løb i Brasilien i 2019 og har tre podiumpladser ud af de fem løb på banen han har deltaget i.

Også Pérez har i tidligere løb taget på point på banen, og det ser derfor lovende ud for Red Bull at kunne udbygge deres mesterskabschancer i Brasilien.