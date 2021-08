Emil Johansson: Slopestyle-fænomenet alle vil slå

De sidste fem år har der været én rider, alle slopestyle-fans har set mest frem til at se, når verdens bedste riders har rejst jorden rundt. 22-årige Emil Johansson fra Sverige. Han er uden tvivl en af verdens bedste slopestyle-riders - hvis ikke dén bedste.

Den 13. og 14. august kan du opleve ham i København , når han møder op som storfavorit til Red Bull Copenride på Refshaleøen !

Siden han blev en del af scenen i 2016, har Emil leveret det ene vilde resultat efter det andet. Sejr ved Red Bull Joyride i 2019, sejre ved Crankworx i Rotorua og Innsbruck i 2020 og meget, meget mere metal. Han har teknik som ingen anden, og hans flow er uhørt godt.

Emil Johansson - klar til 2021 © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool

Alligevel har Emil Johanssons karriere ikke været en dans på roser. Tværtimod har det været lidt af en rutschebanetur. For mens sejrene har overstrålet det meste, blev han pludseligt ramt af en mystisk sygdom, der gjorde det uvist, om det igen ville blive muligt at køre mountainbike.

Her får du hele historien om Emil Johansson.

Sådan startede det hele

Emil Johansson blev født 20. juni i Trollhättan nord for Göteborg. En lille by der er bedst kendt for deres vandkraft - og i hvert fald ikke mountainbike. Som ung var han ligesom de andre svenske børn at finde på ishockey-banen eller til håndboldstævner. Men der var altid noget uforløst i ham, der gjorde, at han sneg sig væk. Han skulle ud til den lokale park og køre mountainbike.

Johansson er på rekordtid strøget til tops. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Da Emil Johansson stadig var ung, var Martin Söderström ved at blive en stor stjerne på den internationale slopestyle-scene. Og det inspirerede mange unge svenskere. Også Johansson.

"Da Martin fik sit internationale gennembrud, besluttede jeg at købe min første cykel. Hans succes har helt klart haft indflydelse på mig og fik mig til at tro på, at alt kunne lade sig gøre," siger Emil Johansson.

I dag er Johansson and Söderström gode venner © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Breakout-tid

Allerede i 2013 begyndte Emil Johansson at køre konkurrencer i Sverige. Men det var først i 2016, han fik sin internationale debut, da han fik et wildcard til Swatch Prime Line i München. Og derfra er hans internationale optrædener stukket af. Hans tredjeplads ved Maxxis Slopestyle i Winter Park i USA gjorde, at han igen fik et wildcard til et af de største events; Red Bull Joyride. Som blot 17-årig stod han foran det største publikum til dato og sluttede lige udenfor podiet med en fjerdeplads.

Johansson ved Red Bull Joyride i 2017 © Jussi Grznar/Red Bull Content Pool

Sæsonen efter slog han så sit navn fast, da han sluttede som treer ved Crankworx i Rotorua, toer i Innsbruck og tog sølvet ved Red Bull Joyride.

Når det hele ramler

Mens det udefra lignede, at den nu 18-årige Emil Johansson havde verden for sine fødder, vidste kun ganske få, at han kæmpede en anden kamp imens. Han havde længe haft ondt i ryggen, og smerterne tog til, mens hans immunsystem faldt sammen. Til sidst blev det så voldsomt, at hans verden blev vendt på hovedet.

I lang tid kunne ingen finde ud af, hvad der var galt med Emil Johansson © Paris Gore/Red Bull Content Pool Jeg kunne tydeligt mærke, at der var noget galt med min krop Emil Johansson

Det var en kamp, der skulle tage måneder og utallige besøg på lægeklinikker i hele verden. Til sidst fandt lægerne ud af, at han kæmpede med to autoimmune sygdomme: Epstein-Barr virus og Hashimotos Thyreoiditis - ligesom en af ryghvirvlerne i lænden var defekt. Noget han var født med.

Se Red Bull TV-dokumentaren 'EMIL – Every Mystery I’ve Lived', der dokumenterer den hårde kamp:

EMIL – Every Mystery I’ve Lived

Kampen om at komme tilbage

2018 var en kamp. Kalenderen var fyldt op af læger, smerter og nærmest ingen tid på cyklen. Han var på vej tilbage, men kampen var lang - og spørgsmålene begyndte at melde sig. Ville han nogensinde være i stand til at konkurrere på samme niveau som før?

Nærmest uden træning og uden at have ramt de store kickers i 12 måneder, stillede Emil Johansson alligevel op til Red Bull Joyride i 2018. Og han formåede at køre en fjerdeplads hjem. Lettelsen var til at spore, da han skiftevis græd af lykke og grinte af lettelse.

"Da jeg droppede ind, følte jeg, at jeg havde besejret sygdommen. Alt pres på mine skuldre forsvandt bare," sagde han efter konkurrencen.

Johansson ved Red Bull Joyride i 2018 © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Det store comeback

Johansson var dog langt fra tilbage i fuld styrke - og der lå stadig en lang, sej kamp om at komme i topform forude. Samlet var han næsten udenfor scenen i to år, mens han kæmpede sin egen kamp. Men da han atter dukkede op igen, var det med et brag. Han snuppede andenpladsen ved Crankworx Innsbruck i juni 2019 - i sin blot anden konkurrence på to år.

I de efterfølgende måneder lykkedes det ham også endelig at vinde Red Bull Joyride, ligesom han endelig fik sit wildcard til den største mountainbike-konkurrence, der er; Red Bull Rampage.

Se Emil Johanssons vindende run fra Red Bull Joyride her:

Vítězná jízda Emila Johanssona na Red Bull Joyride 2019

Selvom Johansson var en rookie, når det kom til freeride, stompede han alligevel en linje i Utahs ørken til Red Bull Rampage, der fik både dommerne og konkurrenterne til at måbe. "A rookie run for the history books" blev det kaldt.

Og hans momentum fortsatte ind i 2020, da han tog sejren ved Crankworx Rotorua. Denne gang med et run, kommentatorerne kaldte "det bedste slopestyle run nogensinde". Hans sæson fik det perfekte punktum, da han ved Crankworx Innsbruck tog sejren.

Johansson er manden alle vil slå

Siden debuten i 2016 er Johansson kun gået én vej. Op. Hans styrker bliver vildere og vildere og hans repertoire udvider sig konstant. Og hvad end der bliver kastet i hovedet på ham, har han overkommet det med ét mål for øje; at blive den bedste.

Og det karakteriserer i virkeligheden Emil Johansson bedst. For mens han er den, alle vil slå - og han tager sejre på stribe, læner han sig ikke tilbage. Han spotter hele tiden måder at blive bedre på. Og struktureret som han er, sætter han sig et mål for at opnå det.

Johansson har også brugt sin kreativitet i projekter som Sound of Speed © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Siden Red Bull Joyride i 2019 har Emil Johansson vundet alle slopestyle-konkurrencer. Og nu hvor han for alvor er tilbage i fuld styrke, er hans konkurrenter begyndt at klø sig i håret. For hvordan skal man konkurrere mod et overmenneske?

"Når Emil er her, kører vi om andenpladsen," har Max Fredriksson sagt ved Crankworx Innsbruck i 2020.

Og nu får han så endnu engang muligheden for at vise, at der ikke er nogen, der kommer op på siden af ham, når han 14. august stiller op til Red Bull Copenride sammen med resten af verdens bedste slopestyle riders.

Emil Johansson ved Crankworx Innsbruck i 2020 © Boris Beyer/Red Bull Content Pool