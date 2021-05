Scenens mest hypede rapper: Mowgli ude med debutsingle

Siden da er han fortsat med at gøre heftigt opmærksom på sig selv og har udover sine egne hjemmelavede rap-videoer også besøgt YouTube-kanalen, CPH Platform, hvor han er den mest sete artist på kanalen på trods af, at der også er videoer med prominente navne som Kesi, Noah Carter og Benny Jamz.

Siden da er han fortsat med at gøre heftigt opmærksom på sig selv og har udover sine egne hjemmelavede rap-videoer også besøgt YouTube-kanalen, CPH Platform, hvor han er den mest sete artist på kanalen på trods af, at der også er videoer med prominente navne som Kesi, Noah Carter og Benny Jamz.

Siden da er han fortsat med at gøre heftigt opmærksom på sig selv og har udover sine egne hjemmelavede rap-videoer også besøgt YouTube-kanalen, CPH Platform, hvor han er den mest sete artist på kanalen på trods af, at der også er videoer med prominente navne som Kesi, Noah Carter og Benny Jamz.

I Red Bull Mit Kvarter viste du dig fra dag et som en af de dygtigste tekstskrivere i feltet. Hvad betyder tekstskrivningen for dig og din musik?

I Red Bull Mit Kvarter viste du dig fra dag et som en af de dygtigste tekstskrivere i feltet. Hvad betyder tekstskrivningen for dig og din musik?

I Red Bull Mit Kvarter viste du dig fra dag et som en af de dygtigste tekstskrivere i feltet. Hvad betyder tekstskrivningen for dig og din musik?

Da jeg havde brug for hjælp, fik jeg den ikke, og det har lært mig at hjælpe til, hvor jeg kan. Selvom mit ydre kan virke arrogant og selvisk, så er jeg 100% en holdspiller, når det kommer til stykket.

Da jeg havde brug for hjælp, fik jeg den ikke, og det har lært mig at hjælpe til, hvor jeg kan. Selvom mit ydre kan virke arrogant og selvisk, så er jeg 100% en holdspiller, når det kommer til stykket.

Da jeg havde brug for hjælp, fik jeg den ikke, og det har lært mig at hjælpe til, hvor jeg kan. Selvom mit ydre kan virke arrogant og selvisk, så er jeg 100% en holdspiller, når det kommer til stykket.