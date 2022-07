Når kunst møder ekstremsport: De bedste billeder fra Red Bull Cliff Diving

for femte gang i historien blev afholdt ved Operahuset i København i weekenden. Mere end 50.000 mennesker var mødt op for at tage del i festen. Både i vand og på land var der mennsker overalt.

Verdens bedste og mest frygtløse cliffdivere var endnu en gang mødt op for at konkurrere fra de vanvittige 21,5 og 28 meters højde.

Her er et par kommentarer fra tilskuerne:

