Ambitionen er ikke til at tage fejl af. Daniel Bækkegård vil være den bedste i verden, og i triatlon er det lig med at tage sejren i det ikoniske Ironman-race på Hawaii. Det er den absolut største scene i sporten, og det er her, at Daniel Bækkegårds mål ligger. ”Det er et ikonisk race, og det er det, jeg går efter”.

Det betød to uger på langs og en tilbagegang i træningen. Men Daniel Bækkegård arbejdede sig målbevidst tilbage fra sygdommen, og allerede et par måneder efter tog han sejren i Ironman 70.3 i Dubai blandt nogle af de bedste triatleter i verden.

En brækket arm satte dog svømningen på hold, og så måtte der alternative træningsmetoder til for at opretholde formen.

