Okay, er vi klar til at kaste os ud i årets kombination af frags, developments og level ups? Vi kører!

Gaming i 2021 kommer til at berøre både casual gamers og profesionelle gamers. Endda "på farten-spil" kommer til at udvikle sig. Tjae, vi kan jo ligeså godt indse det, vi har aldrig været mere privilegeret hvad angår gaming og vores gaming muligheder. Året kommer uden tvivl til at være pakket med højde- og lavpunkter, udskydelser, offentliggørelser og overraskelser, men der er nogle pejlemærker, vi sætter sejl mod og her kommer de havne, vi agter at sætte anker i.

Back 4 Blood

Back 4 more? © Turtle Rock

Eller bare "back 4 the good". Til de uindviede, Turtle Rock , udvikleren af Left 4 Dead, forlod Valve's zombie-inficerede skygge og driblede over til 2K med et nyt koncept - Evolve. Evolve var ud fra design og energi et bæst af et spil; næsten perfekt i idéfasen. Det blev desværre kastet ud til det velkendte monster, kommercialisering, og blev fanget af det. Det er næsten blevet enden på, hvad der kunne være blevet et vedvarende franchise. Nå, tilbage til Back 4 Blood !

Med den fejl in mente, havde Turtle Rock tid på hånden, og tænkte "if it ain't broke". Derfor kommer vi nu til at møde Back 4 Blood, som er en sjæleopfølger til Left 4 Dead , bortset fra at denne gang er der teamet op med Warner Bros. Games , hvilkede ikke er så vild en offentliggørelse, som du måske tror. De var nemlig også indover Dying Light , et andet zombie-spil. Med støtte, forhåbentlig en mindre pengefokuseret lancering, cross-play potentiale og ny hardware, vil Turtle Rocks nye zombie spil forhåbentlig blive en evolution, og noget vi alle kan se frem til at blive rædselsslagne over!

Deathloop

Arkane Studios , holdet bag det ekstremt undervurderede Dishonored , kommer med Deathloop , som er et spritnyt stykke action fra Bethesda. Spillet fanger dig i et time-loop på den mystiske ø Blackreef, hvor du skal jagte forskellige personer. Tænk på filmen Groundhog Day, hvor Bill Murray er vild, voldsom og jagter onde mennesker, istedet for at jagte kærligheden...Dette spil bliver udgivet eksklusivt til PlayStation 5 og PC . Det har været under udvikling i nogen tid, og man forventer en lancering i midten af 2021...

Evner og våben går hånd i hånd, hvilket er hvad man vil forvente fra studiet bag Dishonored...

Hele time-loopet går ikke udelukkende ud på gengivelse, men tilbyder også adskillige varierende puzzles og udfordringer i tilføjelse til al den action. Evner og våben går hånd i hånd, hvilket er, hvad man vil forvente fra studiet bag Dishonored. Arkane har dykket ned i dette tema før, i rummet, med den fremragende Mooncrash- udvidelse til Prey.

Bortset fra alt dette ser Deathloop ser fabelagtigt ud takket være en 70'er-inspireret kunst, et frygtindgydende cast af mordere og tydelig Dishonored-stil med tydeligt portrætterede kills. Spillet har en klar Tarantino-vibe , hvor man kigger efter en udvej fra et time-loop i et hårdt og brutalt miljø.

Diablo IV(?)

Det her spil af lidt en alt eller intet satsning, som er klassisk forsøg fra en underdog. Blizzard og holdet bag Diablo IV er ikke just underdogs, for studiet har været førende i action-RPG-genren takket være Diablo . Vi kalder satsningen alt eller intet, efter den meget imponerende BlizzCon- debut i 2019, som virkelig har formet fremtiden for det kommende Diablo IV til at blive fantastisk. Vi håber inderligt det her spil bliver alt, hvad det ser ud til, og derfor giver os meget underholdning i løbet af 2021!

Holdet har været meget imødekommende i forhold til udviklingen af skill trees, classes, abilities, items, loot og legendary gear, så forventningerne er på et all-time high!

Førstehåndsindtrykket, ser ud som et "det bedste fra to verdener" scenariet, hvor inspirationen kommer fra Diablo II og Diablo III. Derudover forsøger det at skubbe genren fremad med multiplayer options, grotter du kan tackle solo eller i en mindre gruppe, og det hele er sat op i et open-world-univers, hvor du kan bruge MANGE timer! Holdet har været meget imødekommende i forhold til udviklingen af skill trees, classes, abilities, items, loot og legendary gear, så forventningerne er på et all-time high! Åbenheden omkring dette kommende spil er helt uhørt fra det ellers mystiske Blizzard! Vi glæder os!

Diablo IV is basically "Epic IV", really © Blizzard

Der er jo også den filmiske debut , der kom med den store offentliggørelse, der viste et hidtidig uset mørkt, dystert og fuldstændig fremragende udtryk fra studiet. Selvfølgelig skal holdet bruge så lang tid som muligt, for at det bliver perfekt...men som du ved, alt eller intet.

Far Cry 6

Udelukkende konspiration, men vi og store dele af internettet er enige. Far Cry 6 er en forløber til Far Cry 3. Der er en god chance for at lære, hvordan FC3's skurk, Vaas, blev så skør, som han er. Hvordan, det bliver fremlagt, bliver spændende at følge. Hvis alt går galt, kunne det dog være meget værre end at stryge rundt i et hektisk Cuba-inspireret-outlet i en travl og ondskabsfuld by med bakker, jungle og old-school biler...

Der er ikke delt så meget om spillet endnu. Det vil følge Far Cry's mørke tone, men i det univers er der et væld af spillemuligheder. Valg og konsekvenser ser ud til at være bærende i denne lancering fra Ubisoft Toronto som normalt kører support for Ubisoft Montreal. Vi ser diverse studier sprede sig ud for tiden, og det bliver spændende med et nyt perspektiv (men Dan Hay er stadig Far Cry-kongen!).

Spillet her kan gå alle veje ligesom det systems-stacked Far Cry Outing, så vi er spændte!

Ghostwire: Tokyo

Denne her har gyser skrevet i panden! Studiet bag Ghostwire: Tokyo - Tango Gameworks var ikke kun skaber af overlevelsesgyseren The Evil Within og efterfølgeren, men grundlæggeren er ingen andre end Mr. Resident Evil™ himself, Shinji Mikami . Spillet ser ud til at blive et tilbage-til-rødderne-spil for Tango, da det tager udgangspunkt i nutidens Tokyo og bliver spillet i POV. Derudover involverer det spøgelser og anden paranormal aktivitet, som virker, tjae, meget spændende!

Præmissen er også meget fed. Den trækker på myter fra japanske folkehistorier , hvor hele Tokyos befolkning er forsvunden. Med kun spøgelser og andre skabninger tilbage, skal du opbygge et arsenal af overnaturlige kræfter til at udføre diverse opgaver. Tango kalder selv spillet mere et action-adventure spil med actionpakkede kampscenarier end survival horror . Meget om spillet er dog stadig uvist, men der er helt sikkert værd at have øjnene åbne og rettet mod dette japanske skrækscenarie, som vi i den grad skal opleve!

Gotham Knights

Det er rimelig modigt, at Batman slet ikke er med i et spil, der foregår i Gotham.

Samme Bat-tid, andet Bat-spil... Gotham Knights ser lige nu ligeså forfriskende ud som Arkham- serien, da den lancerede. Hvordan spillet udspiller sig vil, ligesom det meste af denne liste, bliver noget, vi må vente på. Idéerne bag er til gengæld spændende og passer godt ind i Batman- universet.

Producerne af Seinfeld var skræmte, da Larry og Jerry pitchede scenarier med næsten fulde episoder uden Jerry. Den bærende kraft i showet, skulle simpelthen udeblive. Dette virker meget som et lignende eksperiment, og vi er klar på at finde ud af, hvordan det virker. Vi er dog mere spændte på den taktiske side og planlægningen for at skubbe spillet fremad. Derudover håber vi, at det er spilbart både alene og i co-op version, hvor man bibeholder det "duo flair" som Arkham- serien havde, og så tilføje lidt RPG til spillet, for at gøre det lidt anderledes, du ved...

Gotham Knights ser ud til at blive et spændende projekt inden for DC-universet , med så lidt Batman som muligt, og det gør det til et shaky projekt! Kudos til Warners Bros. Montreal for overhovedet at få det i produktion!

Halo Infinite

Da det blev introduceret på eksplosiv vis som en del af Xbox X- seriens fremtidige lineup (Sammen med andre Xbox- konsoller), var kritikere ikke særlig hypet over den nye installation af Halo-serien. Man var i tvivl om spillet overhovedet kunne udvikle sig, eller tog den nye hardware til sig samtidig med, at man stillede spørgsmål ved lanceringen af det til Xbox One efter problemerne i forbindelse med Cyberpunk 2077 .

Det meste af det stammer også fra 343 Industries' lancering af det originale Halo i en Halo-ring. På trods af klare ligheder med originalen er der endnu ikke grund til at græde over noget af det ovenstående. Gameplayet giver de samme typer af moment til kampscener, som fik spillet på verdenskortet til at starte med. Klart nok har Halo en ekstensiv tidslinje, men folk spiller det primært for kampene, og det ser ud til at være bevaret. Så før vi skriger fra trætoppene: lad os giver det en chance!

Ratchet & Clank: Rift Apart

Med lanceringen af PlayStation 5 havde Sony fokus på flere af de ting, som denne nye konsol ville kunne, som den gamle PS4 ikke kunne. Udover det forventede visuelle rygstød, vil tilføjelsen af ultrahurtig SSD-lagerplads kunne betyde, at loadingtid hører fortiden til. Derudover er der de nye DualSense- controllers med mega fede features såsom Adaptive Tippers og meget mere!

Alt dette er blot for at fastslå, at Insomniac's Ratchet & Clank: Rift Apart kun kan spilles på den nye PlayStation 5. Muligheden for at hoppe gennem portaler til nye og ekstremt detaljerede verdener instantly med vild 4K-kvalitet og helt bløde overgang, kan kun være muligt på denne next-gen konsol. Det her bringer så også spørgsmålet om, om det mere blot er en demonstration af konsollens formåen end et reelt spil? Til det svarer vi blot: Insomniac. Insomniac var ansvarlig for Marvels Spider-Man og kultfavoritten Sunset Overdrive , hvilket er noget af en stime at have kørende, når det kommer til tredjeparts action-adventure spil. Så oddsene ser ud til at være gode for dette smukke spil!

Resident Evil Village

Hvem end der kom med planen om at brug romanske tal til at repræsentere otte, når spillets navn er Village (VIII-AGE) , fortjener en lønforhøjelse! Spillet ser ud til at blive Capcoms tilbagevenden til Resident Evil 4's mesterværk, hvor man spiller i og omkring en enkelt by besat af ikke så normale skrækheder. I stedet for zombier, er der vampyrer, varulve, hekse, ånder, og andre uhumskheder, der prøver at spise dit ansigt.

Vi har en visuel godte i vente...

A more brooding village we can only think of once be4 © Capcom

Vi har en visuel godte i vente! Spørgsmål rejser sig dog omkring strukturen på spillet. Bliver det bare et Resi 4 knock-off? Hvor stor er landsbyen? Traileren fremviser et POV-view - bliver spillet også sådan? Hvorfor er Chris tilsyneladende lidt en idiot i begyndelsen? Hvordan passer det her ind i grundlinjen om menneskeskabte zombier? Satte Wesker det her op for flere år tilbage?

Så. Vanvittigt. Mange. Spørgsmål.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Denne her kræver nok lidt en historietime om S.T.A.L.K.E.R. 2's meget lange udvikling. Det blev først annonceret tilbage i 2010 af GSC Game World og gjorde PC-verdenen meget opstemte efter bekræftelsen på en opfølger til S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Et årti uden lyd senere viste S.T.A.L.K.E.R. 2 sig til den store Xbox X showcase med et lanceringsvindue til 2021. Det ser ud til, der endelig er lys for enden af den post-apokalyptiske tunnel.

Det er settingen og følelsen, som har fået luret folk ind i universet. Settingen strækker sig omkring, at Chernobyl eksklusionszone er blevet et testcenter for videnskablige eksperimenter, som kaster klare paralleller til Half-Life. Selv efter et årti ser spillet bare super spændende ud, og det er en længe ventet sequel, vi glæder os til at dykke ned i med fuld antændt Geiger-tæller!

Nobody wants to visit this theme park © GSC Game World

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Det originale Bloodlines er en kultfavorit i ordets mest bogstavligste forstand. Lanceringen var bøvlet og ufærdigt, og det tog passionerede spillere flere år at gøre det til en stabil spiloplevelse. Baseret på rollespilsdelen af spillet gjorde overførelsen af virkelighedens Seattle, og hvordan spillet tillod en at blive den blodtørstige vampyr, man gerne ville være, spillet specielt.

Uanset hvilken type af karakter du var, om det var en goth-elskende skønhed eller en skrækkelig ghoul, var valgene ligeså meningsfyldte og komplekse som kampscenerne og historien, hvilket bringer os til Bloodlines 2. En decideret videreførelse af 1'eren med nogle af de samme karakterer, det samme niveau af valgmuligheder, detaljerede kampe og RPG-mekanismer samt en setting i en moderne by. Den største udfordring virker til at være en lancering af et reelt færdigt spil...

Warhammer 40,000: Darktide

Fatshark har gjort sig populære ved at tage Left 4 Dead-formularen og gøre den ny og spændende. Med Warhammer: Vermintide 2 og dets forgænger fik vi meget mere end blot "Left 4 Dead but Warhammer". Præmissen er rimelig fantastisk!

Med forskellige classes og et forøget fokus på nærkontaktskampe og et system, der passer perfekt til det udfordrende gameplay, har vi nu fået Warhammer 40,000: Darktide . Vermintide er blevet lidt af co-op-institution de seneste år, og med hvad vi har set indtil videre, bliver Darktide for fedt. Det bedste af det hele er, at sværd og kæder bliver erstattet af lyssværd og andre rumagtige våben.

Dying Light 2

Cyberpunk 2077 skulle uden tvivl have haft mere tid til udvikling, og tankegange som "der er altid næste år" kan vise sig at have været perfekt fra Techland med lanceringen af Dying Light 2 .

A sprawling world awaits... © Techland

Den nye hardware kræver tid og opdateringer til at falde på plads. Dette er ikke nogen lille process og Dying Light 2 er heller ikke noget lille spil. Et middelalder-agtigt post-apokalyptisk miljø med utallelige fraktioner, der forsøger at finde plads i det sidste beboelige område af jorden. Zombier om natten, mennesker der søger alliancer om dagen. Beslutninger, beslutninger og flere beslutninger. Alt imens man bevæger sig igennem et parkour-inspireret gameplay som tilbyder adskillige scenarier.

Nå ja, og så har du en virus (hvor tidspassende). Så du har konstant et tikkende ur efter dig.