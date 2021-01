Nyt år - nyt hold. Simon Andreassen skifter fra Specialized til Cannondale

Det er med stor begejstring og stor ære, at jeg joiner Cannondale Factory Racing. Det er et af de øjeblikke, hvor virkelighed slår drømmene. Det er en absolut game changer for mig – specielt efter at have været med på den første team camp og oplevet, hvor professionelt holdet arbejder, og hvor sjovt vi har det sammen.

Tag med til Sydafrika og se, hvordan Simon Andreassens første team camp med Cannondale-vennerne så ud: