Efter Formel 1-sæsonen 2021 sluttede historisk sent, står vi nu over for den længste sæson nogensinde. Vi tager et kig på den kommende 2022-sæson, hvor verdensmesteren Max Verstappen vil gøre sit bedste for at forsvare sin titel.

1. Max Verstappen’s momentum

Verstappen foran Red Bulls autocamper © Getty Images / Red Bull Content Pool

At Max Verstappen kan vinde for Red Bull Racing er ikke noget nyt, hollænderen har trods alt allerede sat adskillige rekorder i løbet af sin F1-karriere og blev kronet som Formel 1 verdensmester i 2021 ved Abu Dhabi Grand Prix.

Max Verstappen har kort sagt momentum netop nu. Hans opgave for 2022-sæsonen bliver at bygge videre på sidste års præstationer. Måske vil det være nok til at give en sejr ved åbningsløbet i Bahrain hvor han blev nummer to sidste år.

2. Flere Formel 1-løb end nogensinde før

Med 23 løb i Formel 1 kalenderen , der starter i Bahrain, er F1-sæsonen for 2022 længere end nogensinde. Bahrains Grand Prix starter den 20. marts 2022, og finalen finder endnu en gang sted ved Abu Dhabis Grand Prix den 20. november.

I maj vil den førende motorsportsklasse for første gang gøre en gæsteoptræden på en helt ny bane i Miami. Kørere såvel som fans kan se frem til et rigtigt højdepunkt med Miamis krævende gadebane. Ved siden af ​​det amerikanske Grand Prix i Austin, bliver dette det andet løb i USA.

11 af de 23 Formel 1 løb afvikles stadig i Europa. Det østrigske Grand Prix på Red Bull Ring mangler naturligvis ikke, men Tyskland er til gengæld ikke repræsenteret i Formel 1 kalenderen i 2022.

3. Nye Formel 1 regler i 2022

Den revolutionerende Formel 1 bil i 2022 og kørerne © formula1.com

Formel 1 vil opleve en revolution i 2022, når et helt nyt regelsæt træder i kraft. Mere action, færre omkostninger og frem for alt mindre forskel i ydeevne mellem de tre store hold (Mercedes, Ferrari og Red Bull Racing). Alt i alt lægger det op til en yderst spændende sæson.

Designet af F1-racerbilerne ændrer sig også markant. De nye F1-biler bruger den såkaldte "ground effect", som presser bilen ned på banen.

Derudover vil der i den nye sæson komme væsentligt større dæk (18" dæk i modsætning til de nuværende 13" dæk) og motorens vægt vil stige (+ 5 kg). Samlet set vejer racerbilerne væsentligt mere (fra 768 kg i stedet for 743 kg), hvilket kan give langsommere omgangstider. Vi må dog vente til den nye sæson, for at se hvilke egentlige effekter disse markante ændringer vil have.

4. Det hollandske Grand Prix er tilbage

5 min Tag med Max Verstappen og Alex Albon på F1-road trip til Zandvoort Se Aston Martin Red Bull Racings F1-kørere tage på en tur rundt i Holland.

Den regerende Formel 1 verdensmester, Max Verstappen, vil også få chancen for at konkurrere på hjemmebane i det hollandske Grand Prix, på den legendariske Circuit Zandvoort. Som i 2021-sæsonen vil det naturligvis være stort for Verstappen at vinde på hjemmebane den 4. september 2022.

2 min První kontakt Maxe Verstappena s nizozemským okruhem Max Verstappen gets his first taste of the newly renovated 2020 Zandvoort circuit in the Netherlands.

5. Sergio Perez viser hvad han er i stand til

Sergio Pérez er klar til endnu en sæson © Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappens holdkammerat vil fortsat hedde Sergio Pérez i den kommende sæson. Mexicaneren forventes at tiltrække sig en hel del opmærksomhed i år. Med en forrygende præstation i Abu Dhabis sæsonfinale og en sejr ved det skøre Grand Prix i Aserbajdsjan, endte han med at sikre sig 4. pladsen i kørermesterskabet.

I den kommende sæson vil den 31-årige, på sit andet år hos Red Bull Racing, endnu en gang få chancen for at vise, hvad han er i stand til bag rattet. Takket være de nye regler, bliver der i hvert fald rig mulighed for at blande sig i toppen.

6. Det går fremad for Scuderia AlphaTauri

Tsunoda fløj ind før sæsonstart for at teste for AlphaTauri © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Efter at have indtaget 6. pladsen i konstruktørmesterskabet med 142 point, samt en 9. plads til Pierre Gasly og 14. plads til Yuki Tsunoda, kan Scuderia AlphaTauri se tilbage på en stærk sæson i 2021. Faktisk var det den stærkeste sæson i det unge racerholds historie.

Kørerparret forbliver det samme i den kommende sæson, og den unge duo er ivrig efter mere. Kan de toppe succesen med 22 point og 19 top 10-placeringer i 2022?

20 min Open the Doors Kom helt tæt på Scuderia AlphaTauris, da de havde deres første race på Red Bull Ring.

7. Velkendte ansigter på nye hold

Alex Albon er tilbage i Formel 1. © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

Både Red Bull Racing og Scuderia AlphaTauri beholder de samme kørere som sidste år. Kørerkarrusellen har ellers vendt en del: I F1-sæsonen 2022 kan vi forvente et par nye og velkendte ansigter.

Guanyu Zhou er navnet på den første kinesiske Formel 1-kører i sportens historie. Han starter 2022-sæsonen med at køre for Alfa Romeo sammen med Valtteri Bottas. Efter tre år hos Williams er det englænderen George Russell der skal skabe de gode resultater hos Mercedes.

Alexander Albon kan også se frem til at møde F1-fansene igen. Den britisk-thailandske racerkører fik sin Formel 1-debut for Torro Rosso i 2019 og kørte allerede for Red Bull Racing et år senere.

Albon startede for Red Bull AlphaTauri AF Corse i 2021 DTM-sæsonen og tog 6. pladsen blandt kørerne. Nu er han tilbage i Formel 1 og kører nu for Williams.

Og så er der for nyligt kommet en glædelig nyhed for danske F1-fans. Danske Kevin Magnussen er nemlig tilbage bag rattet i en F1-racer, da det netop er blevet annonceret at han vender tilbage til sit tidligere hold Haas, som han tidligere har kørt for mellem 2017-2020.

23 min Hockenheim Følg Liam Lawson og Alex Albon ved sæsonens næstsidste stop på Hockenheimring, Tyskland.

8. Formel 1 2022: Det bliver mildest talt spændende

Nye biler, nye baner, nye regler og en sæson, der kan prale af flere løb end nogensinde før: Formel 1-sæsonen 2022 tegner til at blive spændende.

Fire regerende eller tidligere verdensmestre vil gerne krones som mestre igen, men de unge kørere har sulten. Vi kan i hvert fald næsten ikke vente på, at F1-sæsonen starter den 20. marts med Bahrains Grand Prix.