5 sange du skal høre på repeat inden Pa Salieus koncert til Distortion

'Dem A Lie' markerede Pa Salieus transition fra undergrundsrapper til en etableret artist, da det var hans første single, som var udgivet på et af de store pladeselskaber. Tracket er også et af de første numre fra Pa Salieu, som viser hans talent for at inkorporere forskellige og uventede elementer med hans overvejende UK sound.

'Dem A Lie' markerede Pa Salieus transition fra undergrundsrapper til en etableret artist, da det var hans første single, som var udgivet på et af de store pladeselskaber. Tracket er også et af de første numre fra Pa Salieu, som viser hans talent for at inkorporere forskellige og uventede elementer med hans overvejende UK sound.

'Dem A Lie' markerede Pa Salieus transition fra undergrundsrapper til en etableret artist, da det var hans første single, som var udgivet på et af de store pladeselskaber. Tracket er også et af de første numre fra Pa Salieu, som viser hans talent for at inkorporere forskellige og uventede elementer med hans overvejende UK sound.

Pa Salieus næste single 'Frontline' var det nummer, han for alvor brød igennem med, og det har på nuværende tidspunkt samlet over 7,2 mio streams sammen på Spotify alene. Ifølge Salieu selv tog nummeret kun en halv time at lave, hvilket er ret vildt taget nummerets betydning for hans karriere i betragning.

Pa Salieus næste single 'Frontline' var det nummer, han for alvor brød igennem med, og det har på nuværende tidspunkt samlet over 7,2 mio streams sammen på Spotify alene. Ifølge Salieu selv tog nummeret kun en halv time at lave, hvilket er ret vildt taget nummerets betydning for hans karriere i betragning.

Pa Salieus næste single 'Frontline' var det nummer, han for alvor brød igennem med, og det har på nuværende tidspunkt samlet over 7,2 mio streams sammen på Spotify alene. Ifølge Salieu selv tog nummeret kun en halv time at lave, hvilket er ret vildt taget nummerets betydning for hans karriere i betragning.

Pa Salieus mest streamede nummer til dato. Det er samtidig et af hans mere radiovenlige nummer, hvilket giver god mening, når man kigger på streaming-tallene. Nummeret er produceret af duoen LiTek and Whyjay fra Manchester, som også står bag en masse af rapperen