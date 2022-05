Landingsbanen var tegnet op til vm i papirsfly ved Red Bull Paper Wings

Gennem de seneste fire måneder har 61.210 mennesker deltaget i 502 forskellige Red Bull Paper Wings Qualiflyers verdenen over. Lørdag d. 15. maj var de allerbedste samlet i Hangar 7 i Salzburg, til Red Bull Paper Wings World Final. Der skulle findes en verdensmester i Aerobatic, Airtime og Distance.

Hangar 7 var fyldt med deltagere og publikum, og stemningen var ikke til at tage fejl af. En god blanding af nervøsitet, spænding og dyb koncentration blandt deltagerne. Hvem kunne mon slå rekorderne fra 2019? Airtime på 13,33 sekunder og distance på 56,61 m.

