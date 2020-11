Poulsen vinder Red Bull Solo Q

Gennem hele finaledagen gik Poulsen 7-0 og smed altså ikke et eneste game. Han fik også store roser fra P1noy, der mente, at Poulsen viste stor klasse på serveren og var et niveau over de andre.

Gennem hele finaledagen gik Poulsen 7-0 og smed altså ikke et eneste game. Han fik også store roser fra P1noy, der mente, at Poulsen viste stor klasse på serveren og var et niveau over de andre.

Gennem hele finaledagen gik Poulsen 7-0 og smed altså ikke et eneste game. Han fik også store roser fra P1noy, der mente, at Poulsen viste stor klasse på serveren og var et niveau over de andre.