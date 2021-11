Verdensmesterskabet i F1 er stadig en gyser efter sæsonens tredjesidste løb

Sandsynlighedsregning: et ord i Formel 1 der i stor grad kan give håb. Det er også et ord der, for Max Verstappen og Red Bull Racing Honda , indikerer at mesterskabet endelig er inden for rækkevide, i hvert fald statistisk set.

En 2. plads til Verstappen ved søndagens Qatar Grand Prix med Lewis Hamilton i front – det samme resultat som ved Det Brasilianske Grand Prix for en uge siden – betyder at hollænderen nu fører med 8 point i kørernes mesterskab når de næste gang når til det anden sidste løb Saudi Arabien . Skulle det antal point blive til 26 efter det næste løb i Jeddah, er titlen som verdensmester hans.

Mens der er en række tal-kombinationer der viser hvordan Verstappen kan krones som verdensmester med et løb tilbage, er der ingen der kan tvivle den dominans de to kørere der har gjort 2021-sæsonen til deres egen, har udvist. Hamiltons sejr i går var hans syvende denne sæson, og hans 15. podieplads, mens Verstappen stod på podiet for 16. gang i år fordelt på 20 løb, hver eneste af dem har været 1. eller 2. pladser.

Max Verstappen sikrede sig hurtigste runde på løbets sidste omgang © Getty Images/Red Bull Content Pool

Søndag blev første gang Formel 1 besøgte Losail International Circuit, hjemsted for MotoGP™ siden 2004, og den moderne F1-bils sving- og bremseevne blev her sat til skarp sammenligning: Hamiltons poletid på 1 min og 20,856 sekunder er hele 32 sekunder hurtigere end Francesco Bagnaia's førsteplads i MotoGP™ på en Ducati for otte måneder siden.

Det hurtige og flydende layout var ren spænding for kørerene bag rattet, og Aston Martins Lance Stroll sammenlignede banen som værende: "lig Mugello og Suzuka, meget hurtig og flydende".

Hamilton lagde sig i søndagens løb hurtigt komfortabelt i spidsen af feltet, mens Verstappen – da han havde kommet sig over en straf efter kvalifikationen der sendte ham syv pladser bagud – hurtigt fandt sig rette på en solid andenplads, og intrigerne på banen var herefter udelukkende et spørgsmål om hvem der skulle stå på podiet sammen med duoen.

I sidste ende blev det Alpine's Fernando Alonso der tog sin første podieplads siden det Ungarske Grand Prix i 2014, og veteranen brugte en one-stop pit strategi til at presse sig foran Sergio Pérez's Red Bull. Mexicaneren kom ind mindre end tre sekunder fra hvad der kunne have været hans sjette podieplads i år.

Sådan gik løbet for sig søndag aften i Qatar.

Max får sit point og rykker fremad

Med Hamiltons margin i kvalifikationen (0,455 sekunder) over Verstappen, blev søndagens mål for den førende kører mere et spørgsmål om at konsolidere end at udvide sin føring over Mercedes-raceren.

Dog blev en straf for ikke at bremse for det gule flag under kvalifikationen med til at sende Verstappen tilbage til en syvendeplads på banen, og gjorde dermed søndagens opgave noget sværere.

Med alle Doha's 16 sving værende enten medium eller højhastigheds sving, var mulighederne for at overhale på banen sjældne, og det gjorde løbet til et, hvor pit stop strategien og de indledende øjeblikke var vigtigere end normalt.

"De første 500 meter bliver afgørende" udtalte Red Bull Team-chefen Christian Horner efter kvalifikationen, og Verstappen tog ordene til sig i løbets første sekunder hvor han efter de første to sving kom op på en fjerdeplads.

Verstappen spidsede albuerne ved Formel 1-løbets start © Getty Images/Red Bull Content Pool

Inden for fem runder var Verstappen tilbage på en andenplads og klar til at udbedre skaden efter sin straf, og selvom han ikke havde hastigheden til at stjæle førstepladsen fra Hamilton, var de to mere end 20 sekunder foran Alonso efter 12 runder, hvilket betød at den eneste spænding sidst i løbet handlede om, hvem af de to der ville stjæle et ekstra point for at køre løbets hurtigste runde.

Verstappen udnyttede muligheden for at skifte til bløde dæk på et sent pit stop, da en sikkerhedsbil skulle hente Nicholas Latifi's udkørte Williams og forsinkede løbet. Herefter sikrede Verstappen et ekstra point ved at køre løbets 57. runde på 1 minut og 23,196 sekunder, hvilket kan vise sig at være afgørende i en sæson hvor marginerne er minimale.

Det kommer til at være en tæt kamp indtil slutningen. Der er to løb tilbage, alt er muligt. Max Verstappen

"Vi havde heldigvis en god start og jeg var ret hurtigt tilbage på en andenplads," sagde Verstappen. "Da jeg vidste jeg skulle starte på en syvendeplads, blev jeg meget motiveret for at rykke frem og det er præcis hvad vi gjorde. Vi havde en god første runde og efter fem runder var vi tilbage på andenpladsen igen, og herefter holdte jeg bare pladsen gennem løbet."

"Til syvende og sidst var det virkelig rart at få løbets hurtigste runde. Jeg ved selvfølgelig godt det kommer til at blive svært (sidst på sæsonen) men jeg synes det er rart, det holder det spændende. Denne her bane er sjov at køre på og det går virkelig hurtigt. Nedbrydningsmæssigt holdt dækkene virkelig godt, så det var fedt. Det kommer til at være en tæt kamp indtil slutningen. Der er to løb tilbage, alt er muligt."

Checo's fallerede forsøg på en podieplads

Et pit stop eller to – det blev dagens spørgsmål blandt alle på banen, hvor ingen teams havde historisk data de kunne trække på, og Sergio Pérez's strategi med to stop viste sig at være afgørende, da han missede chancen for endnu et besøg på podiet.

Pérez løb tør for runder i sin jagt på podiet © Getty Images/Red Bull Content Pool

Efter sidste uges frustrationer gjorde Mexicaneren alt hvad han kunne, for at udnytte de få og vanskelige muligheder for overhalinger og lykkedes med at gå fra en 11. til tredjeplads på runde 33 og var den hurtigste midtbanekører efter sit pit stop på runde 41, før han løb tør for tid til at jage Alonso.

"Det lykkedes desværre ikke," sagde Pérez. "Vi skiftede den (strategien) gennem løbet – og på et tidspunkt gik vi efter et stop, så to stop, så et. Det var ikke særlig tydeligt.

Chancerne svinder ind i ørkenen for AlphaTauri

Verstappen's post-kvalifikations straf – kombineret med et grid drop for Bottas for den samme fejl– betød at AlphaTauri's Pierre Gasly rykkede op til en andenplads ved siden af Hamilton og mens franskmanden mistede en plads til Alonso fra starten, var der længe udsigt til solide point, før han udviskede chancerne efter sit pit stop på runde 13, og sluttede dagen af på en 11. plads uden point.

Gasly's aften startede håbefuldt, men endte uden point © Getty Images/Red Bull Content Pool

Holdkammeraten Yuki Tsunoda måtte også se sig selv gå tilbage fra en top-10 start. Den japanske nybegynder klarede Q3 for fjerde gang i de sidste fem løb ved at kvalificere sig til en ottendeplads, men faldt ud af pointrækken efter det første af sine to pit stops på runde 9, og kom herefter ind på en 13. plads.

Det var AlphaTauri's første pointløse løb siden Rusland i 16. runde, hvilket kostede dyrt i kampen om femtepladsen i konstruktørmesterskabet mod Alpine, da det franske hold fik 25 point for tredjepladsen med Alonso og femtepladsen til hans holdkammerat, Esteban Ocon.

Alonso trodser aldersbarrieren

Fernando Alonsos podieplads var hans første i 104 løb og, bemærkelsesværdigt nok, kun den tredje for en kører over 40 år i de sidste 35 år, efter Nigel Mansell (Australske Grand Prix, 1994) og Michael Schumacher (Det Europæiske Grand Prix, 2012). Det var endnu bedre nyheder for Alpine, som havde deres bedste løb siden Ocons choksejr i Ungarn.

Tilbage til gaden

Efter at have kørt løb uafbrudt de seneste tre uger med Mexico-Brasilien-Qatar, tager Formel 1 nu en pause før at to natløb runder sæsonen af.

Den første af dem kommer ved det indledende Saudi-Arabiske Grand Prix den 6. december i kystbyen Jeddah, på den splinternye Jeddah Corniche Circuit-bane.