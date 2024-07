Revolutionerende ny RB17-hyperbil afsløret på Goodwood Festival of Speed

RB17 er den ultimative hyperbil til banebrug, den tilbyder F1-ydelsesniveauer, samtidig med at den er nem at betjene. Den har et monocoque-chassis i kulfiber med en halvspændt, midtermonteret motor og en gearkasse i kulfiber, der driver baghjulene. Bilen har plads til 2 personer og vil kun kunne fås med venstrestyring. Med en vægt på under 900 kg og mere end 1200 hk leverer den F1-omgangstider og en tophastighed på >350 km/t.