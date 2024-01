Hvis du drømmer om eventyr, så er det virkelig nu, du skal gøre den drøm til virkelighed. Red Bull Can You Make It? er nemlig tilbage i 2024 med endnu en udfordrende rejse på tværs af kontinentet.

1 min Red Bull Can You Make It? 2024

Hold fra over 60 lande vil til maj drage af sted fra en af de fem startdestinationer - Amsterdam, Barcelona, Budapest, København eller Milano - og forsøge at nå frem til målstregen i Berlin på kun syv dage.

Med Red Bull-dåser som eneste valuta skydes det uforudsigelige og uforglemmelige eventyr i gang.

Team-mates arrive in Berlin at the first Red Bull Can You Make It? in 2014 © Dirk Mathesius/Red Bull Content Pool

Vil du vide mere om, hvordan du ansøger til Red Bull Can You Make It? så læs mere her. Vær opmærksom på, at fristen for at ansøge varierer fra land til land.

Her er grundene til, at dette event måske bliver dit livs eventyr (i hvert fald indtil videre:)

01 1. Knyt et stærkere bånd til dine bedste venner

I Red Bull Can You Make It? skal du ikke klare tingene alene. Du finder dine to bedste venner, og sammen ansøger I som et team ved at indsende en videoansøgning, der viser jeres personligheder bedst frem.

Og hvis I bliver udvalgt til at deltage, vil I tre skulle finde frem til jeres individuelle samt fælles styrker, der skal bringe jer sammen gennem Europa. Med Red Bull-dåser som eneste betalingsmiddel skal I kunne charmere jer til alt, hvad I får brug for; mad, overnatning, transport osv. Denne rejse, alle udfordringerne og op- og nedturene vil bringe jer tættere sammen, end I troede var muligt.

Team-mates celebrate their achievement at the 2018 finish in Amsterdam © Maurice van der Meijs/Red Bull Content Pool

02 2. Få nye venner helt nye steder

Og du får ikke kun et tættere forhold til dine gamle venner - du skaber også nye venskaber med mennesker, du møder på din vej. På jeres eventyr vil du og dit team blive mødt af forskellige kulturer og nye ansigter over alt, og I Red Bull Can You Make It? er du tvunget til at interagere med fremmede mennesker. Og da du ikke har dine normale digitale devices til rådighed, er du nødt til at skabe nye, personlige relationer face-to-face.

03 3. Forvent det uventede

Hvis du elsker overraskelser, så er Red Bull Can You Make It? lige noget for dig. Det eneste, du kan regne med, er nemlig, at du ikke kan regne med noget. Du og dit team vil ikke engang vide, hvorfra rejsen starter før blot et par dage inden.

Og så vil du blive overrasket over, hvor langt du kan komme med Red Bull-dåser som eneste betalingsmiddel - udover dit smil. Tidligere deltagere ved Red Bull Can You Make It? har på den måde fået fuldstændigt unikke og uforglemmelige oplevelser - såsom faldskærmsudspring, overnatninger på 5-stjernede hoteller og store internationale sportsbegivenheder.

Red Bull Can You Make It? team members celebrate a parachute jump in 2018 © Gilles Reboisson/Red Bull Content Pool

04 4. Del dine unikke oplevelser med verden

Fra start til slut vil du og dit team ikke bare opleve nye ting for jer selv, I vil også vlogge om dem, så de kan ses dagligt på jeres egen dedikerede kanal på www.redbullcanyoumakeit.com .

Og disse vlogs vil ikke bare give jer nye følgere - de er også med til at give jer point til den samlede konkurrence.

05 5. Skab dit eget held

Ingen ved, hvad der vil ske på rejsen mod Berlin, og derfor er "held" også en stor faktor. Men du kan være med til at skabe dit eget held, for konkurrencen handler ikke kun om, hvem der kommer først frem.

Holdene bliver bedømt på tre forskellige faktorer: Hvor mange udfordringer klarer de på de fastlagte checkpoints, hvor mange Adventure-opgaver klarer de på farten, og hvor kreativ, eventyrlig og underholdende en vlog de får skabt på hele rejsen.

Med andre ord; jeres daglige oplevelser betyder mere end at slå de andre hold på målstregen.

Er du klar til dit livs eventyr? Du kan ansøge - og følge med i alle Red Bull Can You Make It? nyheder og opdateringer - lige her .