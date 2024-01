Red Bull Can You Make It? Har du, hvad der skal til?

Tilmeldingen til Red Bull Can You Make It? 2024 er i gang, og håbenfulde vennegrupper fra hele verden er begyndt at sende deres ansøgningsvideoer. Men hvad kræver det egentlig at krydse Europa på bare syv dage, når du hverken har kontanter, kreditkort eller mobiltelefon? Det finder eventyrhungrende tremandsgrupper fra over 60 lande ud af til maj, når rejsen begynder.

Lyder det som noget for dig? Her i artiklen kan du få indblik i, hvad det kræver, og hvilke menneskelige egenskaber, der vil tage dig langt på rejsen.

Du kan læse mere om Red Bull Can You Make It? 2024 - og ansøge - lige her .

01 1. Spontanitet

Du kan gøre mange ting på et Red Bull Can You Make It?-eventyr, men planlægning er virkelig ikke en af dem. De udvalgte hold ved nemlig ikke, hvorfra rejsen starter, eller hvad der kommer til at ske undervejs mod slutdestinationen i Berlin.

En af de fem startsdestinationer (Amsterdam, Barcelona, Budapest, København eller Milano) bliver først tildelt grupperne, et par dage før rejsen begynder, og derfra kan alt ske. Så det er vigtigt at være spontan og fleksibel - måske endda genial.

02 2. Holdspiller

Du og dine to holdkammerater følges ad fra start til slut - syv dage, hvor I er sammen 24/7 - så uanset hvor tætte I er i forvejen, så vil I opdage nye sider af hinanden, som I ikke kendte i forvejen. Brug det til jeres fordel, og udnyt alle jeres individuelle styrker, så er I allerede tre gange så langt på rejsen.

03 3. Charme, selvtillid og lækkert hår

Hvordan har du tænkt dig at overbevise et helt og aldeles fremmed menneske om, at han eller hun skal hjælpe dig med alt, hvad du har brug for - mad, transport, overnatning osv. - når du kun kan betale med (måske) kolde Red Bulls?

Ved at fyre op under din uimodståelige og magnetiske personlighed selvfølgelig! Du vil blive overrasket over, hvad en troværdig og imødekommende charmeoffensiv kan føre til. Tidligere deltagere har fået oplevelser, de på ingen måde havde forventet. Eksempelvis faldskærmsudspring eller overnatninger på et femstjernet hotel.

04 4. Appetit på udfordringer

I den her konkurrence handler det ikke om, hvem der kommer først til målstregen i Berlin. Det handler om oplevelserne og udfordringerne undervejs. For at samle point skal I nemlig både løse checkpoint-udfordringer på bestemte steder plus adventure-udfordringer, som I kan klare hvor og når som helst på rejsen. Jo flere udfordringer dit hold klarer, jo flere point får I.

5. Elsk at fortælle historier

Mens du samler på oplevelser for livet, skal du også elske at dele dem med folk over hele verden. Det gør du gennem vlogs, som du og i dine holdkammerater laver på rejsen i løbet af eventugen. På www.redbullcanyoumakeit.com kan I vise hvad I oplever, og hvordan det frie liv føles. Så giv den hele armen og få mest muligt ud af det. Og jeres vlogs er ikke kun underholdning for jeres følgere, de er også det tredje kriterium for, hvordan I optjener point.

6. Ha' det sjovt

Måske er det vigtigste af det hele, at det skal være sjovt. Tidligere har de mest succesfulde Red Bull Can You Make It?-teams haft en god portion humor og ikke mindst selvironi, og det er denne legende tilgang til verden, der har involveret mennesker, de har mødt på deres rejse, såvel som deres følgere online. Desuden er hele pointen med at have et eventyr jo, at man skal nyde det og have det sjovt!

Vil du vide mere om, hvordan du ansøger til Red Bull Can You Make It?, så læs mere her. Vær opmærksom på, at fristen for at ansøge varierer fra land til land.