Red Bull Cliff Diving 2022 i København: Højdepunkter fra dag 1

Første konkurrencedag ved Red Bull Cliff Diving World Series i København er overstået, og det har været en intet mindre end fænomenal dag.

Operahuset, Københavns Havn og alle de omkringliggende monumenter har dannet den smukkeste ramme om verdenseliten af cliffdivere.

01 Stillingen efter dag 1

Kvindekategorien

det virker som om, jeg arbejder bedre under pres. Rihannan Iffland

Rhiannan Iffland springer fra Operaen © Red Bull Media House // Dean Treml

I kvindekategorien scorede Australske Rihannan Iffland sæsonens første 10-pointer fra dommerpanelet, da hun vendte stærkt tilbage i anden runde efter en lidt sløj første runde.

"Jeg ville gerne have startet stærkt ud i dag, men det gik ikke helt som planlagt. Jeg har på en måde brug for at mærke presset og nerverne lidt mere - det virker som om, jeg arbejder bedre under pres," fortalte 30-årige Iffland efter fredagens to runder.

Cliffdiver Samlet score efter dag 1 1 Rhiannan Iffland 154.10 2 Xantheia Pennisi 152.10 3 Molly Carlson 145.80 4 Eleanor Smart 140.10 5 Jessica Macaulay 137.10 6 Antonina Vyshyvanova (W) 134.90 7 Yana Nestsiarava 129.60 8 Maria Paula Quintero 120.90 9 Adriana Jimenez 111.60 10 Meili Carpenter (W) 109.50 11 Anna Bader (W) 106.10 12 Elisa Cosetti (W) 94.10

Igennem hele dagen var atleterne udfordret af en forholdvis stærk vind direkte i ansigtet på platformene, og det gjorde ikke ligefrem opgaven nemmere:

"Man kan aldrig vide sig sikker på vejret, og for at være ærlig, så var det en smule skræmmende at springe i den stærke vind i dag. Men det er også spændende, og sådan er cliffdiving. Det er det, vi arbejder med som cliffdivere," fortælte en tilfreds Rihannan Iffland.

Kun to point adskiller Iffland fra andenpladsen, hvor landskvinden, Xantheia Pennisi ligger efter en virkelig stærk første dag. Det er dermed første gang, siden den nu 23-årige cliffdiver blev permanent deltager, at hun overnatter i podieplaceringerne.

Stillingen i herrekategorien

I mændendes kategori er stillingen næsten så tæt, som den kan blive. Kun fire point er der mellem første- og sjettepladsen.

Det føles som i går, at jeg fik min debut her, og det vækker virkelig minder Constantin Popovici

Constantin Popovici fra Rumænien kunne ikke alene fejrer gensynet med København, hvor han for fire år siden fik sin debut ved Red Bull Cliff Diving World Series. Han kunne efter dagens spring også fejrer, at han havde sprunget bedst af de 12 mandlige atleter.

Constantin Popovici fører efter dag 1 i København © Red Bull Media House // Dean Treml

"Jeg er virkelig glad for at være her. Det føles som i går, at jeg fik min debut her, og det vækker virkelig minder," fortalte Popovici.

"Nu ser jeg virkelig frem til i morgen. Mine spring var okay - jeg kunne godt have gjort det bedre i anden runde, men vejret taget i betragtning, så gjorde alle det fint i dag."

På andenpladsen ligger den Mexicanske World Series verdensmester fra 2017, Jonathan Paredes i en Rumænsk sandwich efter de første to runder med Catalin Preda på tredjepladsen.

Cliffdiver Samlet score efter dag 1 1 Constantin Popovici 166.00 2 Jonathan Paredes 165.20 3 Catalin Preda 164.80 4 Nikita Fedotov 164.20 5 Alessandro De Rose 162.80 6 Gary Hunt 162.00 7 Michal Navratil (W) 158.60 8 Blake Aldridge (W) 157.40 9 David Colturi (W) 156.60 10 Aidan Heslop 142.60 11 Carlos Gimeno (W) 142.60 12 Oleksiy Prygorov 124.40

Dagens højste scorer for et enkelt spring gik til den 9-dobbelte vinder af Red Bull Cliff Diving Wolrd Series, Gary Hunt, der fik 99 point for sit 'Intermediate' dyk.

Franskmanden har taget trofæet ved de fire tidligere events i København, og han er dermed den eneste cliffdiver, der nogensinde har vundet her.

Efter første konkurrencedag ligger Hunt på sjettepladsen, men ikke langt fra toppen, så alt er stadig åbent inden finaledagen.

02 Her får du nogle af de bedste snapshots fra dag 1

Nikita Fedotov springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Dean Treml

Catalin Preda springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

Xantheia Pennisi springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Jesper Grønnemark

Jonathan Paredes springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

Adriana Jimenez springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Jesper Grønnemark

Antonina Vyshyvanova springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Jesper Grønnemark

Jonas Madsen efter sit spring fra Operaen © Red Bull Media House // Jesper Grønnemark

Yana Nestsiarava springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Romina Amato

Jonas Madsen springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Jesper Grønnemark