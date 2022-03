5 grunde til at du skal glæde dig til Red Bull Cliff Diving-serien 2022

Efter en spændende og rekordstor comeback-sæson i 2021 vender Red Bull Cliff Diving World Series tilbage i år med otte konkurrencer rundt omkring i hele verden.

Mens mestrene Gary Hunt og Rhiannan Iffland atter hævdede deres dominans sidste år og tog deres niende og femte titler i henholdsvis herre- og damekategorierne, tegner det til, at denne sæson bliver en af de mest konkurrencedygtige til dato. Cliff diverne forbereder sig på at kæmpe om de eftertragtede King Kahekili-trofæer igen.

De første spring fra op til 27 meter er blotet par måneder væk, så her er fem grunde til, at vi simpelthen ikke kan vente på, at den nye sæson starter.

01 Cliff diving med udsigt

Bortset fra den forbløffende luftakrobatik, der vises fra cliff diver-eliten, er et af de mest dragende aspekter ved denne sport den lange liste af betagende steder, hvor den er blevet iscenesat. Fra idylliske steder som Filippinerne og Hawaii til travle og historiske bycentre, har World Series fungeret som en sand sightseeing-tur gennem de sidste 12 sæsoner.

I 2022, efter en tilbagevenden til den amerikanske by Boston for første gang i ni år, vil Red Bull Cliff Diving World Series påbegynde en europæisk hovedstadsturné. Først er det Frankrig, hvor den Paris-boende Gary Hunt ikke behøver at rejse langt for at blænde sine hjemmefans i Port Debilly - lige foran Eiffeltårnet.

I juli vil mændene få deres 5. besøg i København. Her er det samtidig kvindernes første chance for at springe fra det ikoniske Operahus. Afrunding af hovedstadskrydstogtet vil være til august i Oslo, hvor endnu et operahus vil udgøre scenen, mens udspringerne kæmper om de afgørende mesterskabspoint.

Herefter fortsætter World Series på tre ikoniske steder; Mostar i Bosnien og Hercegovina i slutningen af august, før de runder Sisikon i Schweiz og Italiens Polignano a Mare i september.

Red Bull Cliff Diving - Gary Hunt © Red Bull Content Pool

02 Udfordrerne holder øje med Gary Hunts krone

I de 12 sæsoner, der er gået siden det hele begyndte tilbage i 2009, har Gary Hunt formået at indhente ni World Series-titler. Han skiftede for nylig konkurrencetroskab til Frankrig, men cliff diveren, der tidligere var kendt som 'The Brilliant Brit', viser endnu ingen tegn på at ændre sin vindermåde. På trods af den 37-åriges evner, var der sidste år tegn på, at jagtflokken måske hæver deres niveau nok til at true hans regeringstid.

Constantin Popovici and Catalin Preda, der i sidste sæson blev beskrevet af Hunt som 'rumænske hajer', der kredser om ham, er det dem, man skal holde øje med. Preda tog sejren ved sæsonåbningen i Saint-Raphaël, mens Popovici tog fire andenpladser og en tredjeplads, da parret pressede Hunt lige til kanten.

For de fans, der nyder sportslige varsler, er der også et andet bud på, at Hunt kan blive væltet i år. Et hurtigt tilbageblik på hans rekord viser nemlig, at disse ni titler alle er kommet i serier af tre. Mester i 2010, 2011, 2012, andenplads i 2013; mester i 2014, 2015, 2016, andenplads i 2017; mester i 2018, 2019, 2021 (ingen World Series i 2020). Vil denne regel om tre se en ny mester kronet i 2022?

Vil en af de rumænske 'hajer' snuppe Hunts titel i år? © Romina Amato/Red Bull Content Pool

03 Hvem kan bryde Ifflands uovervindelighed?

Australske Rhiannan Iffland nyder i øjeblikket den type sejrsrække, som meget sjældent ses hos individuelle atleter. 13 forbløffende World Series-sejre, der strækker sig tilbage til 2018, betyder, at kvinderne bliver sat på arbejde for at kunne overvinde den femdobbelte mester i denne sæson.

Ligesom i mændenes forventede titelkamp, ser det ud til, at Ifflands hovedudfordring kommer fra to udspringere af samme nationalitet. Canadiske Jessica Macaulay er endt på andenpladsen i de to foregående sæsoner og var sidste år kun 2,5 point fra at have gjort ende på Ifflands sejrsrække i Puglia.

Hendes landsmand, Molly Carlson, bragede ind på cliff diving-scenen i 2021 og sluttede på andenpladsen ved sæsonåbningen i Frankrig, før hun indtog en samlet tredjeplads. Hun er nu en permanent atlet i World Series, og den 23-årige kan helt sikkert stige endnu et niveau i år.

Med Mexicanske Adriana Jimenez tilbage i mixet på fuld tid, sammen med Ifflands imponerende landsmand, Xantheia Pennisi, kan der være nogle spændende kampe i vente fra 21m-platformen i denne sæson.

Cliff Diving Colombio © [unknown]

04 Den længste platform i historien

Mens sportsrekorder fortsætter med at falde sæson efter sæson i denne stadigt udviklende sport, vil der være en interessant rekordbryder, der får en del af overskrifterne, når Oslo er vært i august. Platformen, som første gang blev afsløret ved en udstillingsbegivenhed sidste år, strækker sig 30 meter fra operahusets tagterrasse, hvilket gør den til den længste i World Series-historien.

At gå hen ad denne Cliff Diving rampe vil ikke kun give atleterne masser af tid til at nyde bifaldet fra tusindvis af fans. Det vil med sikkerhed også skrue op for nerverne, før de skal springe.

Den rekordstore Oslo-platform blev brugt ved en udstilling i 2021 © Romina Amato/Red Bull Content Pool

05 En overraskende finale er afsløret

Du har talt rigtigt. Vi lovede otte locations over hele verden, men du har kun læst dig frem til syv. Det er fordi vi, indtil nu, har holdt scenen til årets store finale-event hemmeligt. Men nu kan vi - endelig - afsløre at en spritny og verdenskendt location danner rammen for det helt store showdown i 2022.

Endnu et "dansk" operahus og den ikoniske Harbour Bridge vil udgøre backdroppet, når verdenseliten inden for cliff diving udkæmper den sidste kamp i sæsonen. Det bliver altså i Sydney, Australien, at dette års mestre skal krones.