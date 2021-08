Red Bull Copenride rykker slopestyle ind i byen

"Jeg ville selvfølgelig gerne se flere forhindringer som disse i flere konkurrencer. Jeg ville gerne have det alle steder. Jeg har deltaget i mange store konkurrencer efterhånden, og de ændrer sig som regel ikke. Det er så fedt at prøve noget nyt, fordi man kommer til at kede sig lidt efter et par år på den samme bane, så jeg er spændt på at se nye ting. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad folkene har fået bygget."