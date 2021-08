Jeg blev virkelig motiveret af at være i en ny by med så mange fans!

Rogatkins og tilskuernes begejstring er heller ikke til at tage fejl af. Cirka 2 minutter og 15 sekunder inde i videoen kan du se tricket, der fik alle til i første omgang at holde vejret for derefter at bryde ud i vild jubel.

Ifølge Rogatkin var det publikum der fik ham til at tage turen op til den store rampe, på trods af et ustadigt vejr: ”Jeg blev virkeligt motiveret af at være i en ny by med så mange fans! Så jeg måtte bare tage elevatoren op til den store rampe!”

