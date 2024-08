Next step: Finale i København

blev nødt til at spille et ekstra track flere gange, fordi mange battles endte i tie-breaks.

Det var en dag, der bød på høj energi fra både deltagere og publikum, da de dygtige dansere stillede op til freestyle battles mod hinanden i Train i Århus. Alle 16 dansere gav den alt hvad de havde, og der var tæt i mange af omgangene. DJ Kaddi Sawaneh blev nødt til at spille et ekstra track flere gange, fordi mange battles endte i tie-breaks.

Det var en dag, der bød på høj energi fra både deltagere og publikum, da de dygtige dansere stillede op til freestyle battles mod hinanden i Train i Århus. Alle 16 dansere gav den alt hvad de havde, og der var tæt i mange af omgangene. DJ Kaddi Sawaneh blev nødt til at spille et ekstra track flere gange, fordi mange battles endte i tie-breaks.