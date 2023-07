Årets første Red Bull Dance Your Style bød på regndans og høj energi

Red Bull Dance Your Style 2023 | Kvalifikation Aalborg Red Bull Dance Your Style er en én-mod-én streetdance konkurrence, hvor danserne skal battle til uforudsigelige tracks. Og det bedste af det hele? Det er publikum, der bestemmer, hvem der vinder!

Til tonerne fra hits som 'Hips don't lie', 'Fireflies' og en live-optræden fra selveste Jimillian var både Aalborg og dansere brandvarm, da Red Bull Dance Your Style for første gang indtog den nordjyske by her i weekenden.