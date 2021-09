Red Bull Dance Your Style indtog Nyhavn med street dance i verdensklasse

Red Bull Dance Your Style

16 af de bedste streetdansere i Danmark stod lørdag klar til at indtage scenen til Red Bull Dance Your Style.

Publikum var mødt talstærkt op på pladsen for enden af Nyhavn og ville forkæles med street dance i verdensklasse... de blev ikke skuffede.

Publikum stemmer til Red Bull Dance Your Style

Publikum bestemte udelukkende hvem, der gik videre fra hver battle, ved enten at række et rødt eller blåt stemmekort i vejret.

