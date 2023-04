Red Bull Ord Mod Ord rammer igen Distortion: Her er de første navne

Red Bull Ord Mod Ord vil endnu engang være at finde til årets største gadefest. Og i år bliver det med den største Distortion X-scene: Rådhuspladsen.

Jeg glæder mig til at give gadefesten en ordentlig omgang igen Carmon, artist

Red Bull Ord Mod Ord Stage kommer til at gå ned på Distortions første dag, onsdag 31. maj, og kommer til at byde på et tætpakket rap line-up.

Red Bull Ord Mod Ord indtager Distortion © Red Bull Danmark

De første navne

Ikke nok med at det her er en nyhed om, at Red Bull igen i år indtager Distortion, så kan vi også løfte sløret for de første navne på plakaten.

Det er et line-up, som byder både stærke, etablerede kunstnere og flere nye navne velkommen i bedste Red Bull Ord Mod Ord stil.

Årets line-up inkluderer rapperen Carmon, der for nyligt blev offentliggjort som årets Red Bull Ord Mod Ord-ambassadør, og som nu også klar til at indtage Red Bull Ord Mod Ord Stage.

“Tidligt i min karriere gav Red Bull mig chancen for at stå på en Distortion-scene. Jeg glæder mig til at give gadefesten en ordentlig omgang igen," lyder det fra rapperen selv.

Carmon indtager Distortion © Red Bull

Dagens offentliggørelser tæller også Kundo, der i februar debuterede med singlen ”7100”.

Rnb-sangeren Amna Naseer, der tidligere har samarbejdet med blandt andre Carmon, er også klar til at indtage Red Bull Ord Mod Stage.

Hun får følgeskab af DJ Adidaddi fra kollektivet Fladysound samt DJ Salvation.

Amna Naseer indtager Distortion © Red Bull

Den største scene

Når Distortion og Red Bull sætter skub i endnu et storslået samarbejde, bliver det på Distortion X klart største scene. Nemlig Rådhuspladsen i hjertet af København.

Red Bull-scenerne har gennem årene været garant for et hav af mindeværdige øjeblikke under den legendariske, københavnske gadefestival og med 25-års jubilæum for festivalen bliver i år formentligt ingen undtagelse.

Sådan her så det blandt andet ud sidste år, da D1MA kiggede forbi Red Bull Ord Mod Ord-scenen:

1 min D1MA var brandvarm på Distortion: Satte ild til Red Bull Ord Mod Ord-scenen Distortion var i år langt om længe tilbage i Københavns gader. Her dannede Red Bull Ord Mord Ord-scenen rammen om gadefesten på Rådhuspladsen.

Opkaldt efter Red Bull Ord Mod Ord-konkurrencen

Red Bull Ord Mod Ord Stage er et led i Red Bull Ord Mod Ord-universet, der startede tilbage i 2021 og som blandt andet huser bars og performance-konkurrencen under samme navn.

Det er faktisk stadig muligt at tilmelde sig dette års konkurrence. Det gøres ved at lave en duet og lægge et vers til en video på Red Bull Danmarks TikTok-kanal. Tilmelding skydes i gang 8. april, og du kan læse meget mere om både koncept og konkurence her . Finalen til årets Red Bull Ord Mod Ord afholdes 5. maj i Pumpehuset i København, hvor Red Bull inviterer til en endagsfestival helt gratis.

Løbende annonceringer

Festen kommer til at stå onsdag 31. maj fra klokken 16 – 24.

Husk at adgang til Distortion X-området kræver en Distortion X-billet eller Distortion 2023 Pass. Aldersgrænsen er 18 år.

Kundo indtager Distortion © Red Bull

Frem mod Distortion vil der løbende blive offentliggjort flere navne til Red Bull Ord Mod Ord Stage.