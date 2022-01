Indgangen til et nyt år er tit fyldt med nye drømme og mål. Derfor var der lagt i kakkelovnen til et brag af en start på disse, da CopenHill lagde rammerne for årets første Red Bull-event.

Da startskuddet gik kl. 11 var det en forventningsfuld og glad gruppe på ca. 200 folk, der satte sig i bevægelse. I takt med at trapperne, vinden og kulden begyndte at satte sit præg på stængerne, forvandlede mange smil sig til lidt pressede grimasser.

