Red Bull Ord mod Ord Live inviterede til hiphop-fest under buen i København

Programmet til Red Bull Ord mod Ord Live havde lagt op til en hiphop-fest af dimensioner, og det skulle vise sig at leve op til forventninger.

Publikum var kommet for at se koncerter med Fouli, D1MA og JAB ONE og ikke mindst årets Red Bull Ord mod Ord-finale med 8 brandvarme artister, som var klar til at kæmpe om titlen som vinder af Red Bull Ord mod Ord 2022.

Efter værterne Q-Marzi og Bar Z havde hilst publikum velkommen og trukket lod om, hvem af finalisterne der skulle møde hinanden i kvartfinalerne, fik finalisterne mulighed for at introducere sig selv i en warm-up cypher.

PVSO optræder til opvarmningsrunden © Samy Khabthani

Herefter fik de aftenens første udfordring, som var emnet: 'superhelte'. Finalisterne blev herefter sendt backstage for at forberede deres vers.

Den lokale helt indtog scenen

JAB ONE på scenen til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani

Så var det tid til aftenens første headliner, nemlig Jab One , der som en del af panna-miljøet og DR Ultra-serien 'En For Holdet' er en kendt stikkelse under Bispeengbuen. Publikummet tog også varmt i mod den unge artist, som kom kørende ind til scenen på køleren af Red Bull DJ-bilen med sit hold og tændte romerlys.

Jab One har stadig sin debut-single til gode, men viste med sin optræden, at han har en energi på scenen, som de færreste har. Jasseminho og Ibis Jr. kunne heller ikke dy sig og måtte med op på scenen og feste med.

Overraskelser i kvartfinalerne

Herefter kom deltagerne tilbage, og så skulle kvartfinalerne ellers i gang. På tribunen bag scenen sad årets dommerpanel klar til at dømme slagets gang. Fouli, Volkan og produceren Mike Lowrey sad alle klar med spidsede øre og ventede på at høre, hvad finalisterne havde forberedt til den første runde.

Silwa var oppe i mod Sofi-D i kvartfinalerne © Samy Khabthani

Allerede her i kvartfinalerne var der nogle rigtig giftige match-ups, da blandt andet det unge talent SilwA, skulle op i mod Red Bull Ord mod Ord-veteranen Sofi-D.

Sofi-D var før finalerne blevet udset til at være en af favoritterne i år, men det skulle vise sig ikke at gå helt efter planen. Silwa tog nemlig sejren i deres kvartfinale, og en slagen Sofi-D måtte give den op for sin modstander, som så rigtig stærk ud i finalens første runde.

De øvrige kvartfinaler blev ligeledes afviklet, og snart var lineuppet til semifinalerne på plads. Kurami vs. Jonas Hvem, og Silwa vs. PVSO.

Et emoji-hjul blev brugt til at finde emner til semifinalerne © Samy Khabthani

Finalisterne skulle nu have deres emne til deres anden runde. Og her blev der hevet et emoji-hjul op på scenen, som en person fra publikum fik lov til at sætte i gang. Efter to spin på hjulet blev emnerne lagt fast. I første runde skulle de rappe om solen og i anden runde om julemanden.

Han kalder sig for Jonas Hvem / når jeg er færdig med ham bli'r han til Jonas glemt/ Kurami

Deltagerne blev sendt ud for at skrive, og i mellemtiden holdt værterne publikum varme ved blandt andet at lade folk fra publikum komme op på scenen og rappe.

Tårnhøjt niveau til semifinalerne

Nu var semifinalisterne tilbage på scenen, og det skulle afgøres, hvem der skulle sikre sig pladserne i årets finale.

I første semifnale tog Silwa igen det længste strå over PVSO. Det var endnu en overraskelse, da PVSO er en erfaren rapper, som tidligere har gjort sig bemærket i konkurrencen Red Bull Mit Kvarter.

Jonas Hvem og Kurami slår om hvem der starter i semifinalen © Samy Khanthani

I anden semifinale var det Kurami, der gik videre fra sin battle mod Jonas Hvem, og han tog tilmed også årets 'Punchline'-pris, med denne linje: "Han kalder sig for Jonas Hvem / når jeg er færdig med ham bli'r han til Jonas Glemt/" .

Dermed var årets finale klar: Silwa vs. Kurami.

Finalisterne fik aftenens sidste udfordring, som gennem forslag på Instagram fra Red Bull Ord mod Ords følgere var blevet udvalgt til at være 'Motivation'. Finalisterne blev herefter sendt ud for at forberede deres sidste runde.

En nervepirrende finale

Fouli optrådte til Red Bull Ord mod Ord Live inden finalen © Samy Khabthani

Imens finalisterne forberedte deres vers til finalen, skiftede Fouli tjansen som dommer ud som headliner på scenen. Her fik han temperatuen helt op at koge inden finalen under Bispeengbuen med hits som 'Gaden' og 'Dejlig'.

Finalisterne kom herefter tilbage og var klar til det endelige opgør.

Niveauet i finalen var højt, og der blev leveret solide præstationer fra både Silwa og Kurami. Men aftenens overraskelse blev ved med at levere, og da battlen skulle dømmes, var dommerpanelet ikke i tvivl. De pegede alle tre på 23-årige Silwa fra Frederikssund, som dermed kan kalde sig Red Bull Ord mod Ord vinder anno 2022.

Silwa tog sejren i årets udgave af Red Bull Ord mod Ord © Samy Khabthani

Vinderen fra sidste år, LACE, kom op på scenen for at overrække Silwa hans medalje, som det officielle bevis på Silwas sejr. Silwa vinder udover titlen også en plads på dette års Red Bull Ord mod Ord-scene til Distortion og på Lollapalooza i Sverige. Derudover skal han en tur til Red Bull Studios i Paris, hvor han skal lave musik sammen med producerne Mike Lowrey og Kephoi.

Efter Silwas kåring skulle aftenens sidste act på scenen. Den fremadstormende rapper D1MA indtog scenen til lyden af sirener og flankeret af fire dansere. Han leverede et velkoreograferet show og beviste, hvorfor han er en af de mest hypede artister for tiden.

D1MA indtog scenen til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani

Da D1MA havde forladt scenen kunne værterne runde dette års Red Bull Ord mod Ord-finale af. Festen fortsatte dog under Bispeengbuen, da videokreatørerne 'The Escobars' lukkede op for deres blockparty og i ægte hiphop-stil fik sat et punktum for dette års Red Bull Ord mod Ord Live.

Se alle de bedste billeder fra Red Bull Ord mod Ord Live herunder:

Opvarmningsrunden til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani Artisterne forbereder sig backstage til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani Sofi-D på scenen til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani Jab One på scenen til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani PVSO omfavner Malika efter deres battle © Samy Khabthani Jonas Hvem battler Jus i kvartfinalen © Samy Khabthani PVSO var oppe i mod Silwa i semifinalerne © Samy Khabthani Silwa og PVSO venter på dommerens afgørelse © Samy Khabthani Jonas Hvem optræder til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani Q-Marzi og Bar Z holder publikum varme til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani Fouli optræder til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani Silwa og Kurami slår om hvem der starter i finalen © Samy Khabthani Silwa vandt årets udgave af Red Bull Ord mod Ord © Samy Khabthani D1MA ankommer til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani D1MA på scenen til Red Bull Ord mod Ord Live © Samy Khabthani