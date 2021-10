Se Red Bull Racing bilens unikke udtryk til weekendens tyrkiske Grand Prix

for at fejre holdets samarbejde med power-unit leverandøren Honda, som siger farvel til F-1 efter denne sæson.

Ved weekendens tyrkiske Formel 1 Grand Prix vil Red Bull Racing og Scuderia AlphaTauri køre med et helt unikt udtryk for at fejre holdets samarbejde med power-unit leverandøren Honda, som siger farvel til F-1 efter denne sæson.

vil have et overvejende hvidt udtryk inspireret af den legendariske Honda RA 272-bil, hvor den amerikanske racer Richie Ginther sikrede Red Bulls første formel 1-sejr ved det mexicanske Grand Prix i 1965.