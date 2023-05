Glæd dig: Red Bull Racings Formel 1-bil kommer til København

Sommeren 2023 blev lige dét federe.

For selvom Formel 1 endnu ikke er kommet til Danmark, har vi sørget for København den her sommer får besøg af Formel 1-bilen!

Faktisk kan motorsportfans se frem til at opleve den britiske grandprix-vinder David Coulthard drøne ned ad Øster Allé i Red Bulls Racings legendariske RB7.

Og bare rolig, bilentusiasterne Felix Smith og Rasmus Brohave er med som værter og styrer showet hele vejen igennem.

"Red Bull Showrun er det tætteste vi kommer på lidt af magien fra motorsportens konge klasse" lyder det fra Felix Smith.

Felix Smith har mange års erfaring som vært på diverse tv-programmer, blandt andet også den danske udgave af Top Gear. Felix Smith ser derfor også frem til at skulle være vært på Red Bull Showrun:

"Jeg glæder mig til at høre Red Bulls racer for fuld hammer op ad Øster Allé og med David Coulthard bag rattet så er jeg sikker på at alle får lov at se og høre hvad en af verdens vildeste biler kan."

Ørepropper kan være en god idé at have med! © Red Bull Danmark

Unik mulighed for Formel 1-fans

Det er fire år siden, at Red Bull Racings Formel 1-bil sidst var i København. Det bliver der 19. august så lavet om på, hvor den legendariske og mangedobbelte grandprix-vinder David Coulthard sætter sig bag rattet på F1-bilen, der kommer til at drøne ned af Øster Allé på Østerbro i København.

Skotske Coulthard vandt i perioden fra 1995 til 2003 ikke mindre end 13 F1-grandprixer. Derfor er det også passende, at den bil, han kommer til at køre i, har et lige så imponerende rep.

Derfor er det også intet mindre end Sebastian Vettels mesterskabsvindende RB7 fra 2011, der sikrede tyskeren sit andet mesterskab, som Coulthard vil køre.

Formel 1-fans i København kan på den måde se frem til et show uden lige og kan se frem til at se RB7'eren fyre ned ad Øster Allé på en 500 meter aflukket rute med flere hundredekilometer i timen.

Eventet er helt gratis og har lidt af hvert for en motorsportselsker! © Red Bull Danmark

Om oplevelsen foklerer YouTuber, internetpersonlighed og tv-vært Rasmus Brohave:

"Jeg glæder mig enormt meget til sammen med Felix at skulle guide publikum igennem en dag med fuld fart på, lyderRasmus Brohave, der i den grad glæder sig til at opleve farten fra Red Bulls Formel-1-bil på nærmeste hold:

"Publikum kan forvente sig sjove og spændende indslag, og forhåbentlig blive blæst bagover af de vilde biler og historier, som man får en unik mulighed for at komme helt tæt på. Det bliver sjovt!"

En dag spækket med motosport

Udover Red Bull Racings Formel 1-bil kan tilskuerne til Red Bull Showrun opleve Red Bull atleterne Driftbrothers, stuntbike-riders, blandt andre den danske Red Bull-atlet Mike Jensen, og meget mere.

1 min Verdens bedste Mike Jensen: Se vindertricket fra Dubai Se videoen med tricks, der gav den danske stuntrider titlen som verdens bedste ved turneringen i Dubai.

Driftbrothers vil som navnet antyde giver prøver på deres imponerende køreegenskaber i driftbiler, mens Mike Jensen vil forsøge at cementere sin status som en af verdensbedste stuntbike-riders.

Red Bull Racing Showrun bliver med andre ord en unik mulighed for Formel 1-fans, og ikke mindst motorsportsfans, for at opleve spændingen og intensiteten på forreste række.

Mike Jensen med Dannebro © Red bull Danmark

Red Bull Showrun kan opleves 19. august fra kl.14 ved Øster Allé i København.

Yderligere informationer om tidsplan og program bliver lanceret løbende. Sørg for at følge med her på sitet eller på vores Facebook-event for at få de seneste opdateringer om Red Bull Racing Showrun København.