Gense alle de vindende løb i Red Bull Rampage's 20-års historie

Red Bull Rampage er berygtet og berømt for at være mountainbike-verdenens Super Bowl.

Eventet kører nu på sit 20. år, og verdens bedste freeriders vil endnu en gang samles i Virgin, Utah til en uge hvor der designes hæsblæsende MTB-spor fra top til bund, på de nærmest lodrette bjergskrænter.

Eventet har udviklet sig som årene er gået. Hvad der startede som en prøve for ganske enkelt at se, hvem der kunne holde fast på styret og holde hovedet koldt når de skulle navigere ned af de frygtindgydende rå bjergsider, har udviklet sig til i dag at være et stjernespækket trick-show. Verdensrekorder, dødsforagtende stunts og nervepirrende øjeblikke der har efterladt tilskuerne på kanten af sæderne i ren og skær spænding, er blevet skabt i løbet af de to første årtier – og grænserne bliver ved med at blive skubbet.

For at få dig i humør til Red Bull Rampage 2021 – som vil blive sendt live på Red Bull TV fredag den 15. oktober 2021 – kan du gense alle de vindende løb fra Red Bull Rampage fra 2001-2019 længere nede.

Vindende Rampage løb 2001-2019

Fra freeridens Godfather, Wade Simmons, til den meste underholdende mand på to hjul, Andreu Lacondeguy, disse løb spænder over generationer, genrer og G-force. Prøv at tage et kig.

01 De tidlige år – 2001-2003

Til at sparke showet i gang har vi Wade Simmons' barske Canadian Bacon spor til indvielsen af Rampage i 2001 , Tyler 'Super T' Klassen's fortsat legitime mega-drop i 2002 , og Cédric Gracia's skelsættende backflips og hip transfers til Rampage #3 i 2003 . Tre komplet forskellige stile. Tre enestående mestre.

02 Kyle Strait beviser at alder bare er et tal – 2004

De tre følgende Rampage events tilhørte den yngre generation. En teenage Kyle Strait overgik alle før ham i Rampage 2004 . Og han gjorde det endda uden hænder.

Brandon Semenuk introducerer sig selv på verdensscenen – 2008

Brandon Semenuk: Red Bull Rampage 2008

Efter tre års pause var Rampage tilbage igen i 2008 og afslørede et freeride-ikon i støbeskeen. En 17-årig Brandon Semenuk vandt Rampage 2008 med en vanvittig no footed can-can og ikke en, men hele to suicide no-handers over nogle imponerende drops.

Cam Zink's 360 bliver et vendepunkt – 2010

Cameron Zink rockt Red Bull Rampage

2010's Rampage event var det andet år hvor menneskeskabte features blev tilføjet til det tidligere rå terræn. Som eksempel: den massive Oakley Icon Sender. Cam Zink blæste hatten af alle med den største 360 der nogensinde er landet.

Han lagde ud med Oakley Icon Sender og lavede en intet mindre end enorm 360 der vandt ham førstepladsen og titlen for bedste trick. Den dag i dag vil de fleste Rampage-ryttere stadigvæk se dette som et vendepunkt for eventet og selve sporten.

03 Kurt Sorge sammensætter et fartfuldt og stilet løb – 2012

Kurt Sorges Winning Run bei Red Bull Rampage 2012

Kurt Sorge sammensatte på elegant vis et sømløst og vindende løb til Rampage 2012 der var lige så meget teknisk som det var hurtigt og fuld af tricks. Det er indiskutabelt at der nogensinde har været en der har kørt Rampage så rent og tæt pakket med så mange tricks som Sorge gjorde her.

04 Kyle Strait bliver den første dobbelt-vinder – 2013

Red Bull Rampage 2013: Kyle Strait's Winning Run

Kyle Strait vendte tilbage til toppen af podiet for anden gang i 2013 , med en gigantisk suicide no-hander med UCI World Cup-niveau i fart og kontrol. Kontrasten mellem amerikanerens første og andet vindende løb vidste hvor meget Rampage havde udviklet sig i ni år. I 2021 vender Strait tilbage igen, og han er den eneste MTB-rytter der har konkurreret i hvert Rampage siden 2001.

05 Hastighed, step downs og en stor backflip fra Andreu Lacondeguy – 2014

Andreu Lacondeguy kørte sin YT Industries TUES downhill bike ned ad, hvad mange vil mene var, det mest vanvittige spor i eventets historie. Et totalt kontrolleret løb med et drys af magi – særligt en enorm backflip – som var tilstrækkeligt til at den spanske rytter vandt sit første Rampage.

06 Kurt Sorge bringer klasse – 2015

Rampage 2015 - Kurt Sorge

Kurt Sorge gentog sin 2012 Rampage-sejr med et løb der viste præcis hvor hurtig og flowy den canadiske MTB-rytter er. Med et stejlt drop fra toppen, et hurtigt løb ned ad the Fest ridge og en enorm backflip no hander til slut, viste Sorge at hurtig og elegant med et glimt af coolness var indgangsbilletten til en førsteplads til Rampage.

Brandon Semenuk lægger ruten – 2016

Mesteren er vendt tilbage. Da den 17-årige Brandon Semenuk vandt Rampage i 2008, vidste MTB-verdenen at en helt særlig person var ankommet til showet. Otte år senere er Whistler-vidunderbarnet blevet til en fuldvoksen mand og har transformeret sporten med en udvikling der ikke har set magen.

07 Kurt Sorge bliver treddobelt mester i Utah – 2017

Kurt Sorge's winning run

Canadiske Sorge bliver den første tredobbelte Red Bull Rampage-vinder ved at cementere et fantastisk finaleløb. Ingen kunne matche hans to vanvittige backflips fra de ikoniske klipper i Virgin, Utah, som efterlod tilskuere måbende verden rundt.

08 Brett Rheeder spinner sin vej til toppen – 2018

Rheeder’s vindende løb kom i hans første forsøg. Han startede med en opposite 360, efterfulgt af et dobbelt drop. I det efterfølgende drop lavede han en kæmpe flat backflip til løbets midte mens et gispende publikum så på. Han afsluttede med en almindelig 360 og et backflip one foot can-can på den nederste del af sit løb.

Frygtløse Semenuk bliver tredobbelt vinder – 2019

Brandon Semenuk blev tredobbelt Rampe-vinder efter eventet i 2019. Semenuk stjal sejren på det første af sine to løb. Et løb der var spækket med tricks og tekniske finesser, og som afslørede et træk der viser hans overlegne tekniske færdigheder, i det han laver en manual henover en sten lige før han lander en cork 360. Til slut topper han løbet af med en imponerende 360 der giver Canadieren en score på 92.33 blandt dommerpanelet.