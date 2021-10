Den komplette guide til Red Bull Rampage 2021

Hvad er Red Bull Rampage? Kort fortalt er det et freeride mountainbike event der afholdes i den amerikanske stat Utah, hvor verdens bedste MTB-atleter forsøger at komme helskindet ned af frygtindgydende bjergsider.

Som om det ikke var nok, skal de på samme tid imponere et dommerpanel ved at lave nærmest uvirkelige tricks når de baner sig vej ned af bjergryggen. Det er det mest spektakulære event man kan deltage i som mountain biker – og hvis du er heldig, at overvære med egne øjne som tilskuer.

2021-udgaven af Red Bull Rampage markerer eventets 20 års jubilæum, og det bliver den 15. gang det afholdes. I 2021 afholdes eventet den 15. oktober.

01 Hvor og hvordan kan jeg se Red Bull Rampage?

Der er ingen grund til bekymring hvis du ikke står med en flybillet til Utah og har mulighed for at se Red Bull Rampage i egen person. Red Bull har naturligvis din ryg og sender live fra finaledagen. Du kan se med den 15. oktober fra kl. 19.00. Udsendelsen vil foregå på engelsk og være tilgængelig på Red Bull TV.

02 Hvorfor skal jeg se med?

Red Bull Rampage er en konkurrence der går ud over sportens grænser. Det er den ultimative actionsport konkurrence hvor MTB-rytterens færdigheder, mentale styrke og fysiske kapacitet på en mountainbike bliver sat på prøve. Eventet viser alt det der er muligt på to hjul, og inspirerer os alle til at tænke større og skubbe til grænserne inden for cykelsporten.

Se en episode fra 2019-udgaven af Red Bull Signature Series for at få en bedre idé om hvad eventet handler om:

03 Hvor afholdes Red Bull Rampage?

Red Bull Rampage bliver afholdt tæt på den lille by Virgin i staten Utah. Bjergryggene der bruges til eventet udskiftes efter et par sæsoner, for at give MTB-rytterne muligheden for at starte forfra på et blankt kanvas og skabe nye spor i landskabet.

Terrænet MTB-rytterne kører på består af tør sandsten, mens selve bjergene er præget af klipper og nærmest lodrette nedløb.

04 Fortæl os lidt mere om lokationen for dette års Rampage

I 2021 vender vi geografisk set tilbage til 2016/17 eventet. Landskabet er stejlt, råt, blottet og med en stor bjergtinde der, til tider, bliver overset af de menneskeskabte features bygget forneden. Der findes ingen nemme veje fra løbets start, hvor der er uundgåelige fald til både højre og venstre, og synlige klipper til begge sider. I tidligere konkurrencer blev både rytterens venstre feature (Goblinen) og dens højre (Knoblinen) bygget af individuelle atleter, og var dermed "off limits" for andre ryttere som en del af det uofficielle kodeks.

Et overblik over 2016/17 pladsen © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

I år bygges der landings ud fra begge features, hvilket giver alle mulighed for at køre i disse zoner med yderligere terræn på rytterens venstre side af bjerget. De nye ændringer åbner op for endnu mere terræn og giver flere muligheder for den enkelte rytter end nogensinde før.

05 Her er reglerne for Red Bull Rampage konkurrencen

Reglerne er ganske simple – kør helskindet ned til bunden af bjerget, på en så spektakulær måde som muligt. Bjerget har intet forudbestemt spor ned fra toppen, så det er op til atleterne at krydse bjerget og hoppe over sektioner i et forsøg på at bane vej, på en måde der bedst passer deres kørestil. Du kan forvente atleter der laver tricks på deres vej eller fremviser vilde tekniske kørefærdigheder på vejen ned.

Der findes ingen nemme veje i Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Der måles ikke tid i Red Bull Rampage, og det er ikke et ræs hvor det handler om at komme først. På finaledagen får hver rytter to løb til at vise hvad de kan, ned til bjergets bund. Deres spor vurderes af et dommerpanel som giver hver tur en score til slut. Atleten med den højeste score vinder eventet. Hvis stillingen står lige, vil rytteren med den højeste score på tværs af de to løb vinde.

Vurdering og votering til Red Bull Rampage

06 Hvad indebærer det at finde en linje ned et Rampage-bjerg?

Rytterne kan skabe deres eget unikke spor ned af bjerget. Før eventet begynder, har de mulighed for at vurdere og prøvekøre bjerget for at finde den bedste rute. Intet er klargjort til dem på forhånd på den rå bjergside, så atleterne bruge nogle dage op til eventet på at skabe deres sporlinjer og spring på bjerget, for at gøre deres nedkørsel så sprød som mulig.

At klargøre et MTB-spor er atletens første job © Christian Pondella/Red Bull Content Pool MTB-ryttere og deres teams graver spor på bjerget © Christian Pondella/Red Bull Content Pool MTB-atleterne bygger deres egne spor ned af bjergryggen © Long Nguyen/Red Bull Content Pool Omfangsrigt arbejde med at designe MTB-spor med sandsække © Hanna Jonsson/Red Bull Content Pool Semenuk makes finishing touches to his lip © Peter Morning

En rytter er tilladt et crew på to personer som hjælper til med at grave sporet, men de må ikke bruge noget elektrisk værktøj eller materiale udefra, kun sandsække. Overordnet set er der tre dage til at klargøre sporet, og yderligere fire dage hvor rytterne kan hoppe på cyklen for at teste deres spor og jumps. I de sidste fire dage kan de fortsat grave og finpudse sporets linjer. Nogle gange samarbejder atleterne om at skabe et spor de vil bruge i konkurrencen, og så har de flere mennesker til at lave gravearbejdet sammen.

Dig life at Red Bull Rampage

07 Hvem er vanvittig nok til at deltage?

Red Bull Rampage tiltrækker atleter fra hele MTB-scenen. Freeriders, down hillers og slopestylere vil alle være med til årets hårdeste MTB-event. En liste af ryttere udgør typisk startlisten til et Red Bull Rampage event. De fleste af dem er inviterede. Nogle deltagere har kvalificeret sig fra det forrige år, og så er der nogle spændende wild cards i blandt. I 2021-eventet består listen af 15 forskellige MTB-ryttere.

Her er de 15 MTB-atleter i 2021:

Reed Boggs (USA)

Szymon Godziek (POL)

Tyler McCaul (USA)

Ethan Nell (USA)

Brandon Semenuk (CAN)

Carson Storch (USA)

Kyle Strait (USA)

Vincent Tupin (FRA)

Tom Van Steenbergen (CAN)

Thomas Genon (BEL)

Andreu Lacondeguy (ESP-CT)

Jaxson Riddle (USA)

Kurt Sorge (CAN)

Brage Vestavik (NOR)

Cam Zink (USA)

08 Tidligere vindere af Red Bull Rampage:

På listen over tidligere vindere er der bemærkelsesværdigt nok to legendariske mountainbike atleter i form af Brandon Semenuk og Kurt Sorge. Begge har vundet 3 gange, og Kyle Strait har vundet to gange.

Hvornår? Hvem 2001 Wade Simmons 2002 Tyler Klassen 2003 Cedric Gracia 2004 Kyle Strait 2008 Brandon Semenuk 2010 Cam Zink 2012 Kurt Sorge 2013 Kyle Strait 2014 Andreu Lacondeguy 2015 Kurt Sorge 2016 Brandon Semenuk 2017 Kurt Sorge 2018 Brett Rheeder 2019 Brandon Semenuk

