De fire finalister til Red Bull Solo Q er fundet!

Efter fem qualifiers var der fredag den 13. november showdown mellem Danmarks 16 bedste 1v1 LoL-spillere. Og der blev på intet tidspunkt skruet ned for niveauet, der var tårnhøjt gennem hele turneringen.

De 16 spillere var inddelt i fire grupper, og de to bedste fra hver gruppe avancerede efterfølgende til top-8, hvor de fire bedste 1v1-spillere blev fundet. Gruppespillet sluttede således:

Gruppe A

Gruppe B

Efter fem qualifiers med et imponerende højt niveau kulminerer Red Bull Solo Q nu i Top 16 Group Stage efterfulgt af selve finalen ugen efter.

Gruppe C

Gruppe D

Efter et draw var de fire kampe om en plads i Red Bull Solo Q-finalen fundet. Og her var det fire, stærke matchups, der kunne være gået begge veje.

Den Voksne vs. Alec

Den Voksne vs. Alec 2-1

Reje vs. Poulsen

Reje vs. Poulsen 1-2

Godbro vs. 1st time toplane

Godbro vs. 1st time toplane 1-2

Lunddorf vs. Bendix

Lunddorf vs. Bendix 2-0

Den første kamp mellem Lunddorf og Bendix blev afgjort på mystisk vis, da Bendix pludselig løb rundt i mid lane, inden han tp'ede sig direkte i kløerne på Lunddorf, der dermed kunne løbe med den første Red Bull Solo Q finale-plads. Hvordan de tre andre kampe om finale-pladserne blev afgjort, kan du se her:

