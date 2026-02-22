Red Bull SoundClash Recap: Sivas og Lamin fik det bedste frem i hinanden

Luften summede af spænding blandt de 6000 publikummer, der var mødt op for at høre de to hiphop-ikoner Sivas og Lamin støde hovederne sammen til Red Bull SoundClash.
Hver artist havde deres eget unikke setup. Lamins scene bestod af et wavy oversvømmet univers badet i blåt lys, mens at Sivas’ røde rum var inspireret af samuraier og den japanske underverden.
I hver deres ende af Bella Arena stod de to rappere og skiftedes til at levere det ene store hit efter det andet. Opvarmningsfasen bestod blandt andet af 'HVDOL', 'Gode dage gode drinks', 'Ritualet og Lige nu'.
01
Runderne
Efterfølgende var det tid til the Covers. Lamin gav den alt hvad han havde med et cover af Artigeardits 'Kom af sig selv'. I den anden ende rappede Sivas en overbevisende version af Gillis 'Orale', der fik publikum til at gå amok og kåre ham som vinderen af den første runde.
Aftenen fortsatte med segmentet the Takeover, hvor hver artist skiftedes til at tage over på hinandens sange. Sivas tog teten på 'SkyLL', og Lamin hoppede på 'DAUDA'. Lamins stærke performance resulterede i, at han fik sejren over Sivas i anden runde.
Bagefter var tid til the Clash; et helt specielt koncept, hvor at genren bliver lavet om på sange, som publikum kender rigtig godt. Her blev der b.la. serveret en regggaeton version af 'Crimewave' og kæmpehittet 'Hva du på' havde fået UK/DnB-makeover.
Lige inden finalen fik hovednavnene pludselig besøg på scenerne af hver deres surprise-gæst til Wild Card runden. Artigeardit satte gang i hele Bella Arena, da ham og Lamin spillede 'Hvor fuck er min drink!?' Og i den anden ende var det selveste Hans Philip, der stod ved Sivas’ side til nummeret 'Stein Bagger'.
Til sidst mødtes de to stjerner i midten til deres afslutningsnumre: Lamin med 'Sidste timer' og Sivas med 'De her timer'. Efter et tæt løb med vild energi og opbakning fra publikum, blev det Sivas, der løb af sted med titlen som vinder af Red Bull SoundClash 2026.
02
Galleri
Se billeder fra nogle af de vildeste øjeblikke her: