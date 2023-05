Red Bull summer Vibes - en transportabel oplevelse, der samler det bedste ved sommeren og tilføjer musik, kommer også til at være til at finde på Backyard Stage i Rødovre og Aalborg!

Red Bull summer Vibes - en transportabel oplevelse, der samler det bedste ved sommeren og tilføjer musik, kommer også til at være til at finde på Backyard Stage i Rødovre og Aalborg!

Red Bull summer Vibes - en transportabel oplevelse, der samler det bedste ved sommeren og tilføjer musik, kommer også til at være til at finde på Backyard Stage i Rødovre og Aalborg!

Backyard Stage er et turnéformat, der fra midten af maj og gennem sommeren besøger tre danske byer: Rødovre, Esbjerg og Aalborg med formålet om at "skabe en oplevelse og minder for unge i lokalmijøet".

Backyard Stage er et turnéformat, der fra midten af maj og gennem sommeren besøger tre danske byer: Rødovre, Esbjerg og Aalborg med formålet om at "skabe en oplevelse og minder for unge i lokalmijøet".

Backyard Stage er et turnéformat, der fra midten af maj og gennem sommeren besøger tre danske byer: Rødovre, Esbjerg og Aalborg med formålet om at "skabe en oplevelse og minder for unge i lokalmijøet".

Derfor har Backyard Stage også fokus på at invitere DJs og upcoming artister fra lokalmiljøerne til at komme.

Derfor har Backyard Stage også fokus på at invitere DJs og upcoming artister fra lokalmiljøerne til at komme.

Derfor har Backyard Stage også fokus på at invitere DJs og upcoming artister fra lokalmiljøerne til at komme.