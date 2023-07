Aarhus byder på efterfest, når Red Bull Dance Your Style kommer til byen

Red Bull Dance Your Style 2023 | National finale, Aarhus Red Bull Dance Your Style er tilbage! Efter to kvalifikationer i Aalborg og Odense bliver den danske finale i afholdt i Aarhus, hvor Bispetorvet danner scenen for streetdance-konkurrencen.

Festen fortsætter, når KUPE i Aarhus inviterer til det officielle Red Bull Dance Your Style Afterparty 2023!

Festen fortsætter, når KUPE i Aarhus inviterer til det officielle Red Bull Dance Your Style Afterparty 2023!

Festen fortsætter, når KUPE i Aarhus inviterer til det officielle Red Bull Dance Your Style Afterparty 2023!

Red Bull Dance Your Style 2023 | National finale, Aarhus Red Bull Dance Your Style er tilbage! Efter to kvalifikationer i Aalborg og Odense bliver den danske finale i afholdt i Aarhus, hvor Bispetorvet danner scenen for streetdance-konkurrencen.

Red Bull Dance Your Style National Final rammer Aarhus 29. juli